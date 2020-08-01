NBA'de Houston Rockets'ı galibiyete yıldız oyuncuları taşıdı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen yaklaşık 5 aylık aranın ardından yeni formatıyla yeniden başlayan Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA), ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde 6 karşılaşma oynandı.

Batı Konferansı'nda günün en çekişmeli mücadelesinde, normal süresi 139-139 eşitlikle sona eren karşılaşmada Houston Rockets, Dallas Mavericks'i 153-149 mağlup etti.

Sezonun 41. galibiyetini elde eden Rockets'ta all-star oyunculardan James Harden 49 sayı, 9 ribaunt ve 8 asist, Russell Westbrook 31 sayı, 11 ribaunt ve 8 asistlik performanslarıyla galibiyette başrolü oynadı. Danuel House Jr. 20 sayı, Robert Covington ise 13 sayı ve 11 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 28. kez kaybeden Mavericks'te Kristaps Porzingis 39 sayı ve 16 ribauntla "double-double", Luka Doncic ise 28 sayı, 13 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaptı. Trey Burke 31, Tim Hardaway ise 24 sayı üretmesine rağmen galibiyet için yeterli olmadı.

ERSANLI MİLWAUKEE BUCKS GALİBİYETLE BAŞLADI

Doğu Konferansı takımlarının karşılaşmasında lider Milwaukee Bucks, özellikle son periyottaki etkili oyununun yardımıyla Boston Celtics'i 119-112 yendi.