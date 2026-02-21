SPOR

Stoper mi forvet mi? Ozan Kabak Almanya’da şov yapıyor!

Almanya Bundesliga'da Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim bu hafta Köln deplasmanına konuk oldu. Son haftaların formda ismi Milli futbolcumuz bu maçta da attığı golle adından söz ettirdi.

Burak Kavuncu
Ozan Kabak

Ozan Kabak

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: TSG 1899 Hoffenheim
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giyidiği Hoffenheim Bundesliga'da Köln deplasmanına konuk oldu. Lig formda görüntüsüyle üçüncülüğe kadar yükselen Hoffenheim'da Ozan Kabak şov devam ediyor.

YİNE ATTI! DURMUYOR...

Stoper mi forvet mi? Ozan Kabak Almanya’da şov yapıyor! 1

Galatasaray'ın eski stoperi Ozan Kabak dakikalar 45'i gösterdiğinde sol kanattan gelen ortada topu ceza sahası içinde kontrol etti ve harika bir vuruşuyla takımına maçta 1-1'lik eşitliği getirdi.

DEFANS MI? FORVET Mİ? ORTALIĞI KARIŞTIRDI...

Stoper mi forvet mi? Ozan Kabak Almanya’da şov yapıyor! 2

Almanya Bundesliga’da TSG Hoffenheim formasıyla mücadele eden milli stoper Ozan Kabak, 2025/26 sezonunda takımının savunma hattında önemli bir rol üstlenirken, hücum anlamında da resmen döktürdü. Kabak, şimdiye kadar ligde 14 maçta forma giyerek 4 gol kaydetti ve skor katkısı ile dikkat çekti.

Uzun süreli sakatlığının ardından geçtiğimiz aylarda sahalara dönen Kabak, attığı bu golle takımına hem defansif stabilite hem de hücumda ekstra katkı sağladı. Golün yanı sıra savunmada kritik müdahaleler yapan tecrübeli oyuncu, Hoffenheim’ın savunma hattını güçlendiren isimlerden biri oldu

