Stoper mi forvet mi? Ozan Kabak Almanya’da şov yapıyor!

Milli futbolcumuz Ozan Kabak'ın formasını giyidiği Hoffenheim Bundesliga'da Köln deplasmanına konuk oldu. Lig formda görüntüsüyle üçüncülüğe kadar yükselen Hoffenheim'da Ozan Kabak şov devam ediyor.

Milli oyuncumuz Ozan Kabak yine golünü attı, maça eşitlik getirdi!pic.twitter.com/YcBuIr3jLj — Mynet (@mynet) February 21, 2026

YİNE ATTI! DURMUYOR...

Galatasaray'ın eski stoperi Ozan Kabak dakikalar 45'i gösterdiğinde sol kanattan gelen ortada topu ceza sahası içinde kontrol etti ve harika bir vuruşuyla takımına maçta 1-1'lik eşitliği getirdi.

DEFANS MI? FORVET Mİ? ORTALIĞI KARIŞTIRDI...

Almanya Bundesliga’da TSG Hoffenheim formasıyla mücadele eden milli stoper Ozan Kabak, 2025/26 sezonunda takımının savunma hattında önemli bir rol üstlenirken, hücum anlamında da resmen döktürdü. Kabak, şimdiye kadar ligde 14 maçta forma giyerek 4 gol kaydetti ve skor katkısı ile dikkat çekti.

Uzun süreli sakatlığının ardından geçtiğimiz aylarda sahalara dönen Kabak, attığı bu golle takımına hem defansif stabilite hem de hücumda ekstra katkı sağladı. Golün yanı sıra savunmada kritik müdahaleler yapan tecrübeli oyuncu, Hoffenheim’ın savunma hattını güçlendiren isimlerden biri oldu