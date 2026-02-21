Yenilgi yetmedi, kriz patladı! Galatasaray maçı öncesi Juventus'da Kenan Yıldız–Spalletti tartışması

Galatasaray’a 5-2 kaybettikten sonra toparlanamayan Juventus, evinde Como’ya da mağlup oldu. Karşılaşmaya Kenan Yıldız ile teknik direktör Luciano Spalletti arasındaki gerginlik damga vurdu.

JUVENTUS COMO'YA DA KAYBETTİ!

İtalya Serie A’da 26. hafta mücadelesinde Juventus, kendi sahasında Como’ya 2-0 yenilerek taraftarını hayal kırıklığına uğrattı.

Konuk ekip, 11. dakikada Mergim Vojvoda’nın kaydettiği golle ilk yarıyı önde tamamladı. İkinci devrede de üstün oyununu sürdüren Como, 61. dakikada Maxence Caqueret’nin golüyle farkı ikiye çıkardı ve sahadan üç puanla ayrıldı.

Oyundan alınan Kenan Yıldız'dan Spalletti'ye tepkipic.twitter.com/VspXAkwj83 — Mynet (@mynet) February 21, 2026

KENAN YILDIZ VE SPALETTI GERGİNLİĞİ

Juventus’un genç yıldızı Kenan Yıldız, karşılaşma sırasında oyundan alınırken teknik direktör Luciano Spalletti’ye tepki gösterdi. Değişiklik tabelasında numarasını gören milli futbolcu, kenara gelirken memnuniyetsizliğini mimikleri ve sözlü serzenişiyle ortaya koyarken, kısa süreli gerginlik kameralara yansıdı. Yaşanan anlar sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

İTALYAN EKİBİNDE ALARM ZİLLERİ!

İtalya Serie A devi Juventus, son haftalarda büyük bir düşüş yaşıyor. Siyah-beyazlı ekip, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 karşılaşmada galibiyet alamazken taraftarını endişelendirdi.

Bu süreçte Atalanta’ya 3-0 mağlup olan Torino temsilcisi, Lazio ile 2-2 berabere kaldı. Inter deplasmanından 3-2’lik yenilgiyle dönen Juventus, Avrupa sahnesinde Galatasaray’a 5-2 kaybetti. Son olarak Como karşısında 2-0’lık mağlubiyet alan İtalyan devi, üst üste gelen puan kayıplarıyla eleştirilerin odağı haline geldi.

Teknik heyetin ve oyuncuların üzerindeki baskı artarken, Juventus’un kötü gidişata nasıl tepki vereceği merak konusu.

RÖVANŞ MAÇI ÇARŞAMBA GÜNÜ...

Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off turunda 5-2 kaybettiği ilk maçında rövanşında temsilcimiz Galatasaray'a konuk olacak. 25 Şubat Çarşamba günü oynanacak mücadele saat 23:00'te başlayacak.