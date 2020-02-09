SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA'de Nets'i yenen Toronto Raptors üst üste 14. galibiyetini aldı

NBA'de Nets'i yenen Toronto Raptors üst üste 14. galibiyetini aldı

NBA HABERLERİ  | 09.02.2020 13:43 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde Brooklyn Nets'i 119-118 yenen Toronto Raptors, galibiyet serisini 14 karşılaşmaya çıkardı.

NBA'de Nets'i yenen Toronto Raptors üst üste 14. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'ne (NBA) 9 maçla devam edildi. Son şampiyon Toronto Raptors, seyircisinin de desteğiyle Brooklyn Nets'i bir sayı farkla mağlup etti ve bu sezon 39. galibiyetini elde etti.

Kulüp tarihindeki peş peşe 12 maçlık galibiyet serisi rekorunu 14 maça çıkaran Raptors'ta, Fred VanVleet 29, Serge Ibaka ve Pascal Siakam 20'şer sayıyla oynadı.

Konuk ekipte, Caris LeVert 37 sayılık performansıyla maçın en skorer ismi olurken, Spencer Dinwiddie 21 sayı, 11 asist, DeAndre Jordan 15 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı.

ERSANLI BUCKS, MAGİC'İ DEPLASMANDA YENDİ

Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Orlando Magic'i 111-95 yendi.

Giannis Antetokounmpo'nun 19 sayı, 18 ribaunt, Khris Middleton'ın 21 sayı, 13 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, 12 dakika süre alan Ersan İlyasova 4 sayı, 3 ribauntla maçı tamamladı. Ev sahibi ekipte Nikola Vucevic 21 sayı, 14 ribaunt, 6 asist, Terrence Ross 20 sayılık performans sergiledi.

SONUÇLAR

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 95-111

Charlotte Hornets-Dallas Mavericks: 100-116

Detroit Pistons-New York Knicks: 92-95

Toronto Raptors-Brooklyn Nets: 119-118

Indiana Pacers-New Orleans Pelicans: 117-124

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers: 142-115

Golden State Warriors-Los Angeles Lakers: 120-125

Phoenix Suns-Denver Nuggets: 108-117

Sacramento Kings-San Antonio Spurs: 122-102

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
En güzel Beşiktaş marşlarının sözleriEn güzel Beşiktaş marşlarının sözleri
PARTNERKenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı! Kenan İmirzalıoğlu'nun dizi isyanı!
Furkan Korkmaz sayı rekoru kırdı Furkan Korkmaz sayı rekoru kırdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerikan Basketbol Ligi Brooklyn Nets toronto raptors NBA

En Çok Okunan Haberler

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

İntihar eden polisin yakınlarından suç duyurusu!

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Bomba yatak itirafı! Ünlü futbolcuya 'ama evlisin' şarkısını gönderdi

Olay sözler: Ligden çekilelim

Olay sözler: Ligden çekilelim

Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Rıdvan Dilmen'den olay sözler

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Semih Özsoy'dan maç sonrası şok açıklamalar

Ersun Yanal'ın tepkisi: Şerefsiz, görmedin desem...

Ersun Yanal'ın tepkisi: Şerefsiz, görmedin desem...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Kobe'nin ölümünün ardından tecavüz davası paylaşımı

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fiyatlar!

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Kobe'nin ölümüyle ilgili şok paylaşım!

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Cedi Osman, Elazığ için toplanan bağış rakamını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
NBA'de Nets'i yenen Toronto Raptors üst üste 14. galibiyetini aldı

Toronto Raptors üst üste 14. galibiyetini aldı

Sayı rekoru kıran Furkan Korkmaz, 76ers'ı galibiyete taşıdı

Furkan Korkmaz sayı rekoru kırdı

NBA'de Ersan'ın takımı Bucks, Furkan'ın ekibi 76ers'ı yendi

Ersan'ın takımı, Furkan'ın ekibi 76ers'ı yendi

Cleveland Cavaliers, Drummond'ı takasla kadrosuna kattı

Cleveland Cavaliers'tan transfer

NBA All-Star'da takımlar seçildi

NBA All-Star'da takımlar seçildi

NBA'de Toronto Raptors, tarihinde ilk kez üst üste 12 maç kazandı

Raptors'dan tarihi performans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.