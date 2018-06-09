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NBA'de şampiyon Golden State Warriors!

BASKETBOL HABERLERİ  | 09.06.2018 06:51 | Son Güncelleme

Golden State Warriors Cleveland'da kazanarak ikinci yıl üst üste NBA şampiyonu oldu.

NBA'de şampiyon Golden State Warriors!

NBA'de şampiyon belli oldu. Cleveland Cavaliers'ı 108-85 mağlup eden Golden State Warriors şampiyonluğa ulaştı. Son 4 yıldaki üçüncü şampiyonluğunu kazanan Warriors, üst üste ikinci yıl zirvede tamamlamayı başardı. Maçta Stephen Curry, 37 sayı, Kevin Durant 20 sayı, Draymond Green 9 sayı, Klay Thompson 10 sayı performansıyla oynadı.


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Anahtar Kelimeler:
NBA golden state warriors cleveland cavaliers Draymond Green

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