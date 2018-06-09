NBA'de şampiyon Golden State Warriors!

NBA'de şampiyon belli oldu. Cleveland Cavaliers'ı 108-85 mağlup eden Golden State Warriors şampiyonluğa ulaştı. Son 4 yıldaki üçüncü şampiyonluğunu kazanan Warriors, üst üste ikinci yıl zirvede tamamlamayı başardı. Maçta Stephen Curry, 37 sayı, Kevin Durant 20 sayı, Draymond Green 9 sayı, Klay Thompson 10 sayı performansıyla oynadı.
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