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NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu!

NBA HABERLERİ  | 14.06.2019 07:08 | Son Güncelleme

NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

NBA'de şampiyon Toronto Raptors oldu!

NBA play-off final serisinin 6. maçında deplasmanda Golden State Warriors'u 114-110 mağlup eden Toronto Raptors seriyi 4-2 kazanarak tarihinin ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Final serisinin En Değerli Oyuncusu (MVP) Raptors'un süper yıldızı Kawhi Leonard oldu.

Toronto Raptors'ta Pascal Siakam 26 sayı, 10 ribaund, 3 asist, Kawhi Leonard 22 sayı, 6 ribaund, 3 asist, Kyle Lowry 26 sayı, 7 ribaund, 10 asist, Fred VanVleet 22 sayı, Serge Ibaka 15 sayı ile oynadı.

KLAY THOMPSON SAKANTLANDI

Golden State Warriors'ta ise 3. çeyreğin sonunda sakatlanan ve oyuna geri dönemeyen Klay Thompson 30 sayı, 5 ribaund, Stephen Curry 21 sayı, 7 asist, 3 ribaund, Andre Iguodala 22 sayı ile oynarken, Draymond Green 11 sayı, 19 ribaund, 13 asistle triple double yaptı.

Toronto Raptors'ta Marc Gasol'un kardeşi Pau Gasol'un ardından şampiyonluk kazanmasıyla, Gasol kardeşler NBA tarihinde şampiyonluk kazanan ilk kardeş oyuncular oldu.

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Anahtar Kelimeler:
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