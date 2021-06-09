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NBA'de sezonun en değerli oyuncusu Nikola Jokic

09.06.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 NBA Draftı'nda 41. sırada seçilen Sırp basketbolcu, MVP ödülünü kazanan en düşük sıradan seçilmiş oyuncu oldu.

NBA'de sezonun en değerli oyuncusu Nikola Jokic

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Denver Nuggets forması giyen Nikola Jokic, normal sezonun en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

NBA'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Sırp pivot, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu Joel Embiid (Philadelphia 76ers), Stephen Curry (Golden State Warriors), Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) ve Chris Paul'ü (Phoenix Suns) geçerek ödüle layık görüldü.

Kariyerinde 3 kez all-star maçında oynama onurunu yaşayan Jokic, normal sezonun MVP'si ödülünü ilk kez aldı. 2014 NBA Draftı'nda Nuggets tarafından 41. sırada seçilen Jokic, MVP ödülünü kazanan en düşük sıradan seçilmiş oyuncu oldu. Sırp basketbolcu ayrıca 1969-1970 sezonu MVP'si Willis Reed'den sonra draftın 2. turunda seçilip ödülü alan ikinci isim olarak kayıtlara geçti.

Jokic, Hakeem Olajuwon (Nijerya), Tim Duncan (Virjin Adaları), Steve Nash (Güney Afrika), Dirk Nowitzki (Almanya) ve Giannis Antetokounmpo'dan (Yunanistan) sonra ABD dışında doğup ödülü kazanan 6. basketbolcu oldu.

Nuggets'ın 47 galibiyet, 25 mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 3. sıradan play-off turuna gitmesinde önemli katkısı bulunan Jokic, normal sezondaki 72 karşılaşmada da sahaya çıktı. Maç başına ürettiği 26,4 sayı ve 8,4 asistle kariyer rekorlarını kıran Jokic ayrıca 10,9 ribaunt ortalaması yakaladı.

Sırp pivot, Oscar Robertson ve Russell Westbrook'tan sonra sezonu 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asistin üstünde ortalamayla tamamlayan 3. oyuncu olmayı da başardı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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NBA
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