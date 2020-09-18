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NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

NBA HABERLERİ  | 18.09.2020 22:09 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) 2019-2020 normal sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo oldu.

NBA'de sezonun MVP'si Giannis Antetokounmpo

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 25 yaşındaki Nijerya asıllı Yunan basketbolcu, farklı ülkelerden 100 spor yazarı ve yayıncının katıldığı oylama sonucu, Los Angeles Lakers'tan LeBron James ve Houston Rockets'tan James Harden'ı geçerek ödüle layık görüldü.

Bu sezon yılın savunmacısı seçilen Antetokounmpo, Michael Jordan ve Hakeem Olajuwon'ın ardından aynı sezonda iki ödülü de kazanan 3. oyuncu olarak tarihe geçti.

NBA'de geçen sezon da en değerli oyuncu seçilen Antetokounmpo, bu ödüle üst üste ikinci kez layık görülen 12. basketbolcu oldu.
Milwaukee Bucks'ın yıldızı ayrıca, Kareem Abdul-Jabbar ve LeBron James'in ardından 25 yaşına kadar birden fazla en değerli oyuncu ödülünü kazanan 3. isim olarak efsaneler arasına girdi.

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