SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba
  4. NBA'de süresiz kadro dışı kararı!

NBA'de süresiz kadro dışı kararı!

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
26.03.2025 10:57
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'den Milwaukee Bucks, Damian Lillard'ın kan pıhtılaşmasında dolayı süresiz olarak oynayamayacağını açıkladı.

NBA'de süresiz kadro dışı kararı!

NBA ekibi Milwaukee'nin yaptığı açıklamada Damian Lillard'ın sağ bacak baldırındaki kan pıhtılaşması nedeniyle süresiz olarak Bucks formasını giyemeyeceği belirtildi. Lillard için sosyal medyadan yapılan açıklamada: "Damian'ın sağlığı bizim için bir numaralı önceliktir. Doktorlar bu durumun bir daha yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirttiler." ifadeleri kullanıldı.

"ÖNCELİK SAĞLIĞIMI VE GÜVENLİĞİMİ KORUMAK"

Damian Lillard olaydan sonra, "Kontrolüm dışında bir şeyin ortaya çıkması talihsiz bir durum. Bucks'ın sağlık ekibiyle birlikte önceliğimiz sağlığımı ve güvenliğimi korumak. Basketbolu sevdiğim kadar çocuklarım ve ailem için de orada olmam gerekiyor. Bucks'ın bu konuda hızlı hareket etmesinden dolayı minnettarım. Bu süreç boyunca destekleyici ve proaktif davrandılar. Bundan sonra ilerlemeyi ve kariyerime devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

Canlı Skor

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldiDünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi
Süper Lig'de o takım Marco Verratti'yi getiriyor! Görüşmeler başladı... Flaş gelişmeSüper Lig'de o takım Marco Verratti'yi getiriyor! Görüşmeler başladı... Flaş gelişme
Anahtar Kelimeler:
spor NBA Basketbol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Yasak aşk dehşeti! Cani koca ikisini de katletti: Biri parkta biri evde bulundu

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Enflasyon beklentisi değişti! Hanehalkı için yıllık yüzde 59,3'a yükseldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Dünyanın gözü bu maçtaydı! Fark açılınca top sektirdi... Akıllara Volkan Demirel geldi

Süper Lig'de o takım Marco Verratti'yi getiriyor! Görüşmeler başladı... Flaş gelişme

Süper Lig'de o takım Marco Verratti'yi getiriyor! Görüşmeler başladı... Flaş gelişme

Gündem olmuştu! Ömür boyu men cezası aldılar..

Gündem olmuştu! Ömür boyu men cezası aldılar..

Aykut Kocaman Süper Lig'e! Ters köşe etti...

Aykut Kocaman Süper Lig'e! Ters köşe etti...

Takım
O
Av
P
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.