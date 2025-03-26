NBA'de süresiz kadro dışı kararı!

NBA ekibi Milwaukee'nin yaptığı açıklamada Damian Lillard'ın sağ bacak baldırındaki kan pıhtılaşması nedeniyle süresiz olarak Bucks formasını giyemeyeceği belirtildi. Lillard için sosyal medyadan yapılan açıklamada: "Damian'ın sağlığı bizim için bir numaralı önceliktir. Doktorlar bu durumun bir daha yaşanma ihtimalinin çok düşük olduğunu belirttiler." ifadeleri kullanıldı.

"ÖNCELİK SAĞLIĞIMI VE GÜVENLİĞİMİ KORUMAK"

Damian Lillard olaydan sonra, "Kontrolüm dışında bir şeyin ortaya çıkması talihsiz bir durum. Bucks'ın sağlık ekibiyle birlikte önceliğimiz sağlığımı ve güvenliğimi korumak. Basketbolu sevdiğim kadar çocuklarım ve ailem için de orada olmam gerekiyor. Bucks'ın bu konuda hızlı hareket etmesinden dolayı minnettarım. Bu süreç boyunca destekleyici ve proaktif davrandılar. Bundan sonra ilerlemeyi ve kariyerime devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.