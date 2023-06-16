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NBA'de tarihi ceza! Canlı yayında silah göstermişti! Resmi açıklama geldi...

16.06.2023 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayında gece kulübünde dans ederken çektiği videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteren ABD'li basketbolcu Ja Morant, NBA Yönetim Kurulu tarafından 25 maç men cezasına çarptırıldı.

NBA'de tarihi ceza! Canlı yayında silah göstermişti! Resmi açıklama geldi...

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Yönetim Kurulu, elinde silah tuttuğu sosyal medya paylaşımlarına devam eden Memphis Grizzlies'in all-star oyuncusu Ja Morant'a 25 maç men cezası verdiğini duyurdu.

NBA'den yapılan açıklamada, aynı gerekçeyle geçen sezon mart ayında 8 maç men cezası alan Morant'ın, birçok kez uyarılmasına rağmen tutumunda değişikliğe gitmediği ve organizasyonu takip eden ufak yaştaki çocuklara kötü örnek teşkil etmesi nedeniyle bu kez cezanın 25 maça çıkarıldığı belirtildi.

Sezon öncesi antrenmanlara katılmasına ve hazırlık maçlarında forma giymesine izin verilmeyecek Morant, 2023-2024 sezonunun ilk 25 karşılaşmasını da kaçıracak. Morant, 25 maçlık periyodun ardından psikolojik olarak sağlıklı olduğuna ilişkin kontrolleri geçebilirse oynama izni alabilecek.

"ÖZÜR DİLERİM"

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Sosyal medya hesabından cezasını değerlendiren 23 yaşındaki oyuncu, "Ne kadar fazla insanı incittiğimi idrak edecek zamanım oldu. NBA'den, Grizzlies'ten, takım arkadaşlarımdan ve Memphis halkından özür dilerim. Yeni sezon öncesi bu dönemde, zihinsel sağlığımın ve karar verme yetimin gelişmesine çabalayacağım. Antrenmanlarımı da sürdüreceğim ve tekrar sahalara dönmek için çalışacağım. Umarım, daha iyi bir insan olmak için gereken gelişimi gösteririm ve bir fırsat daha verilirse, bunu iyi kullanırım." ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINDA SİLAH GÖSTERMİŞTİ

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Mart ayında gece kulübünde dans ederken çektiği videonun bir bölümünde elindeki silahı gösteren ABD'li basketbolcu, görüntüyü Instagram hesabından canlı yayınlamıştı. Bu olayın ardından verilen 8 maçlık cezayı çekerek yeniden parkelere dönen Morant, bu kez mayıs ayında Instagram canlı yayınında elinde silahla poz vermiş ve takımı tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

Morant, geçen sezon play-off maçlarında maç başına 24,6 sayı, 7 asist ve 6,8 ribaunt ortalaması yakalamıştı.


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