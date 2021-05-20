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NBA'de Warriors'ı yenen Lakers play-off biletini aldı

20.05.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi play-in maçında Golden State Warriors'ı 103-100 mağlup eden Los Angeles Lakers, play-off turuna yükseldi.

NBA'de Warriors'ı yenen Lakers play-off biletini aldı

NBA'de lig konferanslarında play-off turuna kalacak son takımları belirleyecek play-in maçlarına devam edildi. Batı Konferansı'nı 7. sırada tamamlayan son şampiyon Los Angeles Lakers, konferans 8'incisi Golden State Warriors'ı 103-100 yendi.

Lakers'ta Lebron James 22 sayı, 11 ribaunt ve 10 asistle "triple-double", Anthony Davis ise 25 sayı ve 12 ribauntla "double-double" yaparak yıldızlaştı.

Warriors'ta Stephen Curry'nin 37 sayı, 7 ribaunt ve 3 asistlik performansıyla, Andrew Wiggins'in 21, Kent Bazemore'un da 10 sayılık katkıları kazanmaya yetmedi. Lakers, bu sonuçla play-off vizesi alarak normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Phoenix Suns ile eşleşti.

GRİZZLİES İLK ENGELİ AŞTI

Batı Konferansı'nı 9. sırada bitiren Memphis Grizzlies ise konferans 10'uncusu San Antonio Spurs'u 100-96 yenerek play-off turuna kalma yolunda ilk adımı attı.

Dillon Brooks'un 24 sayı, 7 ribaunt ve 3 asist, Jonas Valanciunas'ın da 23 sayı, 23 ribaunt ve 1 asistlik katkıları Grizzlies'ı galibiyete taşıdı. Spurs'te ise DeMar DeRozan ve Rudy Gay'in 20'şer, Jakob Poeltl ile Dejounte Murray'in de 10'ar sayılık performansları galibiyet için yeterli olmadı.

Grizzlies, play-off'a katılabilmek için Lakers'a kaybeden Warriors ile final maçına çıkacak. Bu maçın kazananı, play-off turunda normal sezonun lideri Utah Jazz ile eşleşecek.

KAYNAK. AA
FOTOĞRAF: REUTERS

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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