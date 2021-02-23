NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Indiana Pacers-San Antonio Spurs mücadelesinin ertelendiği NBA'e 6 maçla devam edildi.

Normal süresi 115-115 tamamlanan çekişmeli maçta Washington Wizards, Staples Center'da konuğu olduğu son şampiyon Los Angeles Lakers'ı uzatma sonunda 127-124 mağlup etti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkararak bu sezon 11. kez kazanan Wizards'ta Russell Westbrook 32 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist, Bradley Beal 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalma, Rui Hachimura ise 15 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 10. kez kaybeden Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 13 asist ve 9 ribaunt, Montrezl Harrell 26 sayı ve 9 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı, Kyle Kuzma 14 sayı ve 11 ribauntla skora katkı sağlasa da galibiyet için yeterli olmadı.

15 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ortalamasını üst üste 31. maçında da geçen James, bu alanda kendine ait NBA tarihinin en uzun seri rekorunu geliştirdi.

UTAH JAZZ ÜÇLÜK REKORU İLE KAZANDI

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, sezonun 25. galibiyetini, Vivint Arena'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 132-110 yenerek elde etti.