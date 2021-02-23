SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. NBA
  4. NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

23.02.2021 11:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Washington Wizards, deplasmanda Los Angeles Lakers'ı uzatma sonunda 127-124 yenerek galibiyet serisini 5 maça çıkardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Indiana Pacers-San Antonio Spurs mücadelesinin ertelendiği NBA'e 6 maçla devam edildi.

Normal süresi 115-115 tamamlanan çekişmeli maçta Washington Wizards, Staples Center'da konuğu olduğu son şampiyon Los Angeles Lakers'ı uzatma sonunda 127-124 mağlup etti.

Galibiyet serisini 5 maça çıkararak bu sezon 11. kez kazanan Wizards'ta Russell Westbrook 32 sayı, 14 ribaunt ve 9 asist, Bradley Beal 33 sayı, 7 ribaunt, 6 asist ve 3 top çalma, Rui Hachimura ise 15 sayı ve 6 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 10. kez kaybeden Lakers'ta LeBron James 31 sayı, 13 asist ve 9 ribaunt, Montrezl Harrell 26 sayı ve 9 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope 21 sayı, Kyle Kuzma 14 sayı ve 11 ribauntla skora katkı sağlasa da galibiyet için yeterli olmadı.

15 sayı, 5 ribaunt ve 5 asist ortalamasını üst üste 31. maçında da geçen James, bu alanda kendine ait NBA tarihinin en uzun seri rekorunu geliştirdi.

UTAH JAZZ ÜÇLÜK REKORU İLE KAZANDI

Batı Konferansı lideri Utah Jazz, sezonun 25. galibiyetini, Vivint Arena'da konuk ettiği Charlotte Hornets'ı 132-110 yenerek elde etti.

Maçta 28 üçlük isabeti bularak kulüp rekoru kıran Jazz, bir sezonda toplam 500 üçlük barajını en hızlı geçen takım (31 maç) olarak da NBA tarihine adını yazdırdı.

Bu sezon sadece 6 kez kaybeden Jazz'da Donovan Mitchell 23 sayı ve 8 asist, Joe Ingles ve Georges Niang 21'er, Jordan Clarkson 20 sayı, Mike Conley 15 sayı, 5 asist ve 3 top çalma, Rudy Gobert 10 sayı, 12 ribaunt ve 6 blokla takımına galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 16. kez kaybeden 14 galibiyetli Hornets'ta Gordon Hayward ve LaMelo Ball 21'er sayı, Malik Monk 20 sayı ve 6 ribaunt, P.J. Washington 17 sayı üretti.

TOPLU SONUÇLAR

Houston Rockets-Chicago Bulls: 100-120

Dallas Mavericks-Memphis Grizzlies: 102-92

Oklahoma City Thunder-Miami Heat: 94-108

Phoenix Suns-Portland Trail Blazers: 132-100

Utah Jazz-Charlotte Hornets: 132-110

Los Angeles Lakers-Washington Wizards: 124-127 (uzatmada)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil' 'Kalbimle yönetiliyorum, kafamla değil'
Charlotte Hornets son saniyede kazandıCharlotte Hornets son saniyede kazandı
No To Racism ne demek?No To Racism ne demek?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Dikkat: Kar yağışı o illere geri dönüyor

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Normalleşme dönemi öncesi 'Tam kapanma' çağrısı

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Yanlış oyuncuya kırmızı gösterdi! Maç tekrar mı edilecek?

Fenerbahçe'de fikir ayrılığı! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Fenerbahçe'de fikir ayrılığı! Emre Belözoğlu ve Erol Bulut

Boupendza bombası!

Boupendza bombası!

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör önerisi!

Fenerbahçe'ye sürpriz teknik direktör önerisi!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

2020 Aralık ayının en ucuz B sınıfı sıfır arabaları hangileri?

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Milli takım hocası Fenerbahçe ile anlaştı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Ünlü spiker görevinden istifa etti

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Boupendza'nın bonservis bedeli belli oldu!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Okuduklarınıza inanamayacaksınız!

Diğer Haberler

NBA'de Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Washington Wizards, galibiyet serisini 5 maça çıkardı

Charlotte Hornets son saniyede kazandı

Charlotte Hornets son saniyede kazandı

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu

NBA All-Star maçının ilk 5'leri belli oldu

Lebron James NBA'de 35 bin kulübüne girdi

Lebron 35 bin kulübüne girdi

NBA'de 5 oyuncunun testi pozitif

NBA'de 5 oyuncunun testi pozitif

NBA'de Clippers'ı yenen Jazz, serisini 9 maça çıkardı

Jazz, serisini 9 maça çıkardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.