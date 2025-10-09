SPOR

NBA efsanelerinden Lebron James'ten Milli yıldız Alperen Şengün için olay sözler! Houston performansıyla alev almıştı...

NBA’nin efsane oyuncularından Lebron James, Milli oyuncumuz Alperen Şengün hakkında önemli açıklamalarda bulundu. James’in muhteşem bir performans sergileyen Şengün için sözleri gündem oldu.

Burak Kavuncu

NBA’in efsane yıldızlarından Lebron James, EuroBasket 2025’in yıldız oyuncularından Milli basketbolcu Alperen Şengün için flaş açıklamalarda bulundu.

‘‘HARİKA BİR YAZ GEÇİRDİ…’’

Lebron James, "Alperen Şengün harika bir yaz geçirdi. Bence bu rüzgarı Houston'a kadar taşıyacak ve onlar için büyük bir yıl geçirecek." dedi.

HOUSTAN’DA ALEV ALDI

NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen Milli yıldız Alperen Şengün, EuroBasket 2025’te 21.6 sayı, 10.1 ribaunt ve 6.6 asist ortalamalarıyla oynadı. Houston Rockets takımında gün geçtikçe yıldızı daha da parlayan Şengün’ün Jokiç ile birlikte NBA’in en iyi uzunları arasında yer aldığı bildirildi.

