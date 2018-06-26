NBA'in en değerli oyuncusu Harden

ABD'nin Los Angeles kentinde ikincisi düzenlenen "NBA Ödülleri" töreninde, sezonun "en değerli oyuncusu" ödülüne, Houston Rockets'ın yıldız ismi James Harden layık görüldü. Normal sezonu 30,4 sayı ortalamasıyla diğer NBA oyuncularının önünde tamamlayan Harden, ayrıca Rockets'ın 65 maçlık galibiyetinde önemli rol oynayarak takım tarihinin en çok maç kazandığı sezonuna imzasını attı. Harden, Oklahoma City Thunder takımında oynarken 2011-2012 sezonunun ardından "yılın altıncı adamı" seçilmişti. "Yılın çaylağı" Philadelphia 76ers'tan Ben Simmons seçilirken, "yılın savunma oyuncusu" ödülünü ise Utah Jazz'ın Fransız pivotu Rudy Gobert elde etti. "Yılın altıncı adamı" ödülü Los Angeles Clippers'tan Lou Williams'a verilirken, "en iyi gelişim gösteren oyuncu" Indiana Pacers'tan Victor Oladipo oldu. "Yılın başantrenörü" ödülünü ise Toronto Raptors'a 59 galibiyet ile tarihinin en başarılı sezonunu yaşatan ancak takımının play-off'larda elenmesinin ardından işine son verilen ve gelecek sezon Detroit Pistons'ın başantrenörü olacak Dwane Casey aldı.

Lebron James'e 3 ödül Söz konusu 6 kategorideki ödüller spor yazarlarıyla televizyon ve radyo spikerleri arasında gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlenirken, farklı 8 kategorideki ödüller ise dünya genelinde seyircilerin oylarıyla belirlendi. Buna göre, farklı giyim tarzıyla öne çıkan Oklahoma City'nin yıldız oyuncusu Russell Westbrook "en iyi stil" ödülünü ikinci yıl üst üste kazanırken, Philadelphia 76ers'tan Amir Johnson ise "hareketlilik" ödülüne layık görüldü. "Yılın top kontrolü" ödülü ise Boston Celticsli oyuncu Kyrie Irving'e gitti. "Yılın smacı" Milwaukee Bucks'tan Giannis Antetokounmpo'dan, "yılın bloğu" New Orleans Pelicans'ın yıldız oyuncusu Anthony Davis'ten geldi. "Yılın asisti" ödülü ise Cleveland Cavaliers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'e verildi. James, ayrıca, 7 Şubat'ta Minnesota Timberwolves'a son saniyede attığı ve maçı kazandırdığı şutuyla "yılın kritik şutu" ve "yılın en iyi hareketi" ödüllerine layık görüldü. "Yaşam boyu başarı" ödülü Oscar Robertson'ın Golden State Warriors'ın yıldız oyuncusu Kevin Durant "NBA Cares Toplumsal Dayanışma" ödülünü alırken, Houston Rockets'ın Genel Menajeri Daryl Morey "yılın basketbol yöneticisi" oldu.