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  4. NBA play-off’larında Timberwolves, Lakers’ı yenerek seride 1-0 öne geçti

NBA play-off’larında Timberwolves, Lakers’ı yenerek seride 1-0 öne geçti

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.04.2025 11:39
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Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off’ları ilk turunda Minnesota Timberwolves, deplasmanda Los Angeles Lakers’ı 117-95 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti.

NBA play-off’larında Timberwolves, Lakers’ı yenerek seride 1-0 öne geçti

NBA play-off’larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı’nı 6. sırada tamamlayan Timberwolves, normal sezonu 3. sırada bitiren Lakers karşısında serinin ilk maçını Jaden McDaniels’ın 25 sayı, 9 ribaunt; Anthony Edwards’ın 22 sayı, 9 asist, 8 ribauntluk performanslarıyla kazandı.

Lakers'da Luka Doncic'in 37 sayı, 8 ribaunt, LeBron James'in 19 sayılık katkısı mağlubiyeti engelleyemedi.

PACERS, SERİDE 1-0 ÖNE GEÇTİ

Doğu Konferansı'nı dördüncü sırada bitiren Indiana Pacers, sahasında konferansı beşinci sırada bitiren Milwaukee Bucks'ı 117-98 yenerek seride 1-0 üstünlük kurdu.

Pascal Siakam'ın 25 sayı, 7 ribauntluk performans sergilediği Pacers'ta, Tyrese Haliburton 10 sayı, 12 asist ve 7 ribauntla "double-double" yaptı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 36 sayı, 12 ribauntluk performansı mağlubiyete engel olamadı. AJ Green 15 ve Gary Trent ise 14 sayı ile maçı tamamladı.

SONUÇLAR

Indiana Pacers - Milwaukee Bucks: 117-98

Denver Nuggets - Los Angeles Clippers: 112-110

New York Knicks - Detroit Pistons: 123-112

Los Angeles Lakers - Minnesota Timberwolves: 95-117

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Anahtar Kelimeler:
NBA Los Angeles Lakers
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