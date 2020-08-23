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NBA play-off turunda Lakers ve Bucks öne geçti

NBA HABERLERİ  | 23.08.2020 11:38 | Son Güncelleme

Play-off ilk tur serisi üçüncü maçında Los Angeles Lakers, Portland Trail Blazers'ı 116-108, Milwaukee Bucks da Orlando Magic'i 121-107 yenerek serilerinde durumu 2-1 yaptı.

NBA play-off turunda Lakers ve Bucks öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konferanslarını lider bitiren takımlar Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, play-off serilerinde öne geçti.

NBA play-off'larına 4 maçla devam edildi. Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, play-off ilk tur serisi üçüncü maçında konferans 8'incisi Portland Trail Blazers'ı 116-108 yenerek seride durumu 2-1 yaptı.

Lakers'ta LeBron James 38 sayı, 12 ribaunt, 8 asistle "double double" yaparken, Anthony Davis 29, Kentavious Caldwell-Pope 13 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Trail Blazers'ta Damian Lillard'ın 34 sayı, 5 ribaunt, 7 asistlik performansı ile CJ McCollum'un 28, Carmelo Anthony'nin 20 sayılık katkısı mağlubiyeti önleyemedi.

BUCKS'TA ERSAN İLYASOVA SÜRE ALDI

Doğu Konferansı birincisi Milwaukee Bucks, 8'inci sıradan play-off'lara giren Orlando Magic'i 121-107 yenerek, ilk tur serisinde 2-1 üstünlük yakaladı.

Bucks'ta Giannis Antetokounmpo, 35 sayı, 11 ribauntla galibiyette başrol oynadı. Khris Middleton'ın 17, Brook Lopez'in 16 sayı bulduğu Bucks'ta, sakatlığı nedeniyle serinin ilk iki maçında forma giyemeyen milli basketbolcu Ersan İlyasova 3 dakika 3 saniye süre aldı.

Magic'te D.J. Augustin'in 24, Nikola Vucevic ve Terrence Ross'un 20'şer sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-off turuna 4 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-108 (2-1)

Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 121-107 (2-1)

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder: 107-119 (2-1)

Indiana Pacers-Miami Heat: 115-124 (0-3)

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