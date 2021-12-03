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NBA tarihi gece! Rekor üstüne rekor

03.12.2021 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA'de Memphis Grizzlies, Oklahoma City Thunder'ı 73 sayılık farkla yenerek NBA rekoru kırdı.

NBA tarihi gece! Rekor üstüne rekor

Grizzlies, Thunder'ı 73 say farkla, 152-79 yenerek NBA tarihinin en farklı galibiyetini aldı. Grizzlies'da Jaren Jackson, 27 sayı ile maçın en skorer oyuncusu oldu.

Thunder'ın 73 sayılık tarihi mağlubiyeti, Cleveland Cavaliers'a karşı 17 Aralık 1991'de oynanan maçta Miami Heat'in uğradığı 68 sayılık farkın (148-80) yerini aldı.

Oklahoma City Thunder, şubat ayında ise evinde 57 sayılık bir yenilgi almıştı ve Indiana Pacers'a 152-95 mağlup olmuştu.

18 MAÇLIK KULÜP REKORU

Detroit Pistons'ı 114-103 yenen Phoenix Suns, 18 maçlık galibiyet serisi ile kulüp rekoru kırdı.

Geçen sezonun finalisti Suns, Pistons'ı mağlup ederek 18 maçlık galibiyet serisi yakaladı ve bu alanda kulüp rekorunu kırdı.

Detroit Pistons'da Jerami Grant'ın 34 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Cameron Johnson ve Cameron Payne, 19'ar sayı ile Suns'da maçın en skorer oyuncuları oldu.

TOPLU SONUÇLAR

New York Knicks - Chicago Bulls: 115 - 119
Toronto Raptors - Milwaukee Bucks: 97 - 93
Memphis Grizzlies - Oklahoma City Thunder: 152 - 79
Phoenix Suns - Detroit Pistons: 114 - 103
Portland Trail Blazers - San Antonio Spurs: 83 - 114

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Anahtar Kelimeler:
NBA
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