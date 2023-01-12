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NBA tarihine geçti! Alperen Şengün'den büyük başarı...

12.01.2023 10:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

NBA’de Houston Rockets forması giyen milli basketbolcu Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısında sergilediği 10 sayı, 10 ribaund ve 10 asistlik performansıyla NBA tarihinde triple-double yapan en genç pivot oldu.

NBA tarihine geçti! Alperen Şengün'den büyük başarı...

Houston Rockets forması giyen 20 yaşındaki Alperen Şengün, Sacramento Kings karşısındaki 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistlik performansıyla Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) "triple double" yapan en genç pivot oldu.

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NBA'e 8 karşılaşmayla devam edildi. Batı Konferansı'nda play-off mücadelesi veren Kings, ligin en düşük galibiyet yüzdesine sahip Rockets'ı 135-115 yendi. Ev sahibi Kings'te Domantas Sabonis 25 sayı, 14 ribaunt, 9 asist, De'Aaron Fox 24 sayı, 9 asist ve Trey Lyles 20 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Mağlubiyet serisi 8 maça çıkan Rockets'ın skor yükünü, 26 sayı, 5 ribaunt üreten Jalen Green ve 21 sayı, 5 ribauntla mücadele eden Kenyon Martin çekti.

NBA TARİHİNE GEÇTİ

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Alperen Şengün ise 10 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle kariyerinin ilk "triple double"ına imza attı. Lig tarihinin üç istatistikte çift haneye ulaşan en genç pivotu unvanını alan 20 yaşındaki Alperen, kulüp tarihinde bunu başaran en genç oyuncu olarak da kayıtlara geçti.

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