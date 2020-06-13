NBA Walt Disney'le görüşmelere başladı, maçların Temmuz sonu başlaması planlanıyor

Sezonun normal takvimle devam edip etmeyeceği henüz bilinmiyor. Normal sezondaki birkaç maçın daha oynanıp, play-offlara geçilmesi de seçenekler arasında.

Bass, önceliklerinin her zaman sağlık ve güvenlik olacağını söyledi.

Orlando kentindeki Disney World Resort'ta Disney temalı eğlence parkları yer alıyor. Bölgede birçok lüks otel de bulunuyor.

Tüm maçların 2500 kilometrelik bir alana yayılan Disney'e ait ESPN Spor Kompleksi'ndeki tesislerde oynanması planlanıyor.

NBA yönetimi, Cuma günü kulüp yöneticileri ile bir araya gelerek, sezonun takvimi ile ilgili görüşlerini paylaşacak. Takımların da Haziran ayında oyuncularını tekrar toplaması bekleniyor.

ABD'de şu ana kadar koronavirüs vakalarının sayısı 1 milyon 640 bini aştı. Koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığı sonucu ölenlerin sayısı da 96 bini geçti.



