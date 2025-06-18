NBA yıldızı Antetokounmpo'nun Fenerbahçe yanıtı olay oldu!

NBA'de geleceği merak edilen yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo, son zamanlarda sosyal medya hesabından kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündem oluyor.
Bir Tiktok yayınında Giannis Antetokounmpo'ya, 'Fenerbahçe'yi sever misin?' sorusu sorulurken, yıldız basketbolcu ise 'Evet, çok iyi bir organizasyon.' cevabını verdi.
Giannis Antetokounmpo daha önce de bir basketbol severin “Come to Fenerbahçe” paylaşımına “Belki NBA’den emekli olduğum zaman. Fenerbahçe mi, Efes mi?” yanıtını vermişti.
Giannis Antetokounmpo'un kardeşi Kostas Antetokounmpo Fenerbahçe’nin 2022-23 sezonu kadrosunda yer almıştı.
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