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NBA yıldızı Antetokounmpo'nun Fenerbahçe yanıtı olay oldu!

NBA ekiplerinden Milwaukee Bucks’ın yıldız oyuncusu Giannis Antetokounmpo’ya, Fenerbahçe Beko ile ilgili soru soruldu. Giannis Antetokounmpo'nun Fenerbahçe yanıtı ise gündem oldu.

NBA yıldızı Antetokounmpo'nun Fenerbahçe yanıtı olay oldu!
Burak Kavuncu

NBA'de geleceği merak edilen yıldız oyuncu Giannis Antetokounmpo, son zamanlarda sosyal medya hesabından kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplar ile gündem oluyor.

FENERBAHÇE SORUSU

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Bir Tiktok yayınında Giannis Antetokounmpo'ya, 'Fenerbahçe'yi sever misin?' sorusu sorulurken, yıldız basketbolcu ise 'Evet, çok iyi bir organizasyon.' cevabını verdi.

FENERBAHÇE PAYLAŞIMLARINA ALIŞTI!

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Giannis Antetokounmpo daha önce de bir basketbol severin “Come to Fenerbahçe” paylaşımına “Belki NBA’den emekli olduğum zaman. Fenerbahçe mi, Efes mi?” yanıtını vermişti.

KOSTAS ANTETOKOUNMPO DA FENERBAHÇE FORMASI GİYDİ

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Giannis Antetokounmpo'un kardeşi Kostas Antetokounmpo Fenerbahçe’nin 2022-23 sezonu kadrosunda yer almıştı.

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NBA Giannis Antetokounmpo Anadolu Efes Basketbol fenerbahçe
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