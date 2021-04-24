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NBA yıldızı Kyrie Irving: Oruç tutuyorum

24.04.2021 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Brooklyn Nets forması giyen basketbolcu Kyrie Irving, ramazan ayında Müslüman toplumun bir parçası olarak oruç tuttuğunu söyledi. Yıldız basketbolcu, "Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum" dedi.

NBA yıldızı Kyrie Irving: Oruç tutuyorum

Nets'te oynayan basketbolcu Kyrie Irving oruç tuttuğunu açıkladı.

Takımının Boston Celtics'i 109-104 yendiği maçın ardından yaptığı konuşmada Irving, oruç ibadetini Allah'a adayarak kutsanmış hissettiğini ifade etti.

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Son dönemde "Ramadan Kyrie" olarak anılan Irving, "Bunu oyuna getirmek istemiyorum ama insanların çok sayıda soruları var. Evet, ben de Ramazan ayının bir parçasıyım Müslüman kardeşlerim. Söylemek istediklerim bunlar. Allah'a karşı hizmetimi adamaya devam ediyorum" dedi.

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IRVING KONUŞMASINA ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Müslüman topluluğunun bir parçası olmaktan ve doğru şeyler yapıyor olmaktan mutluyum. Oruç da bunun bir parçası. Gerçekten kutsanmış ve minnettar hissediyorum bunun bir parçası olduğum için."

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS / AA


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