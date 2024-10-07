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  4. NBA yıldızı LeBron James ve oğlu Bronny James bir ilki yaşadı! Tarihte ilk kez baba-oğul aynı takımda mücadele etti

NBA yıldızı LeBron James ve oğlu Bronny James bir ilki yaşadı! Tarihte ilk kez baba-oğul aynı takımda mücadele etti

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.10.2024 14:54
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NBA yıldızı LeBron James ve oğlu Bronny James, Los Angeles Lakers formasıyla Phoenix Suns'a karşı mücadele etti. İkili, NBA tarihinde takımı için bir maçta birlikte forma giyen ilk baba-oğul ikilisi oldu.

LeBron James ve Bronny James, Los Angeles Lakers formasıyla Phoenix Suns'a karşı oynayarak NBA tarihine geçtiler.

İLK BABA OĞUL İKİLİSİ

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İkili, Pazar gecesi Kaliforniya'daki Acrisure Arena'da oynanan sezon öncesi karşılaşmasında aynı NBA takımı için bir maçta birlikte forma giyen ilk baba-oğul ikilisi oldu.

Aralık ayında 40 yaşına basacak olan LeBron, Cumartesi günü Minnesota Timberwolves karşısında alınan 124-107'lik yenilginin ardından ikinci sezon öncesi maçında Lakers formasıyla sahaya çıkarken, Haziran ayında Lakers tarafından USC'den 55. sırada seçilen çaylak Bronny de 20. yaş günü vesilesiyle babasıyla tarihi anı paylaşmak üzere ikinci çeyreğin başında oyuna girdi.

BABA JAMES'TEN 19 SAYI

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LeBron James, Suns'a 118-114 yenildikleri maçta 16 dakika sahada kalarak 19 sayı, beş ribaunt ve dört asistle oynarken, Bronny ise 13 dakika sahada kalarak iki ribaunt alabildi ve skor üretemedi.

"ASLA UNUTMAYACAĞIM"

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NBA ikonu, ligin tüm zamanların en skorer oyuncusu ve 22. sezonuna girecek olan 20 kez All-Star seçilen LeBron maçın ardından, "Vay canına, bu gerçeküstü bir şeydi. İkimiz için ve özellikle de ailemiz için oldukça güzel. Bu kesinlikle asla unutamayacağım bir an. Bir baba için bu her şey demek. Büyürken böyle bir şeye sahip olmayan biri için, çocuklarınız üzerinde böyle bir etkiye sahip olabilmek ve oğlunuz üzerinde böyle bir etkiye sahip olabilmek, oğlunuzla birlikte anlar yaşayabilmek ve en önemlisi, oğlunuzla birlikte çalışabilmek bu bir babanın umabileceği veya isteyebileceği en büyük şeylerden biridir." diye konuştu.

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