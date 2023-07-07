NBA yıldızı Victor Wembanyama'ın koruması Britney Spears'ı tokatladı! Ortalık karıştı

Son dönemde özel hayatıyla gündemde olan Britney Spears bu sefer farklı bir olayla anılıyor.

Spears, Las Vegas'taki Aria Resort & Casino'nun içinde yer alan ve ünlülerin uğrak yeri olan bir restoranda NBA oyuncusu Victor Wembanyama'ya yaklaştı ve birlikte fotoğraf çekilmek istedi.

Spears'ın, oyuncunun dikkatini çekmek için 'sırtına ve omzuna dokunduğu' ve güvenlik ekibinin bir üyesinin de ani bir refleksle şarkıcıyı tokatladığı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

İddialara göre Spears, darbenin ardından yere düştü ve gözlükleri kırıldı. Ardından ayağa kalktı ve masasına geri döndü. Şarkıcıdan özür dilense de şarkıcı soluğu karakolda aldı.

DARP SUÇLAMASIYLA POLİSE BAŞVURDU

İddialara göre Spears, olayın ardından darp suçlamasıyla polise başvurdu.

Ancak polis kaynakları kendisine, güvenlik görevlisi savunma amaçlı refleks gösterdiği için konunun "cezai bir mesele olarak ele alınamayacağını" söyledi.

Ertesi gün bir basın toplantısı düzenleyen Wembanyama, Spears'ın kalabalıkta kendisini "arkadan çektiğini" söyledi.

"HER ZAMAN İNSANLAR TARAFINDAN KUŞATILIRIM"

Spears, bu sözler üzerine Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

Britney Spears iddialara dair şunları söyledi:

"Oyuncunun, 'beni arkamdan çekti' şeklindeki ifadesinin farkındayım, fakat ben sadece omzuna dokundum. Bunun üzerine güvenlik görevlisi kalabalığın önünde arkasına bakmadan yüzüme ters bir yumruk attı. Beni yere düşürdü ve gözlüklerimin yüzümden düşmesine neden oldu. Her zaman insanlar tarafından kuşatılırım. O gece de en az 20 kişilik bir hayran grubu tarafından kuşatıldım, fakat güvenlik ekibim hiçbirine vurmadı."



