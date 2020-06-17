NBA yönetimi koronavirüs takibi için oyunculara akıllı yüzük takacak

Koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle ara verilen National Basketball Association (NBA) sezonu, temmuz ayında yeniden başlayacak.
Engadget'ta yer alan habere göre, NBA yönetimi koronavirüs semptomlarının takibi için Oura akıllı yüzüklerinden faydalanacak. Aynı habere göre, NBA oyuncularının söz konusu akıllı yüzükleri kullanması, isteğe bağlı olacak.
Oura Rings firmasının geliştirdiği akıllı yüzünü dünya genelinde 150 bine yakın kişi kullanıyor.Spesifik olarak koronavirüs yönelik geliştirilmeyen akıllı yüzük tek şarjla yedi gün boyunca çalışıyor.LED sensörleri, vücut sıcaklığı sensörleri, ivmeölçer ve jiroskopa ev sahipliği yapan akıllı cihaz hem iOS hem de Android ile uyumlu olarak çalışıyor.
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