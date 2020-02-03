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Toronto Raptors-Chicago Bulls maç sonucu: 129-102

NBA HABERLERİ  | 03.02.2020 10:30 | Son Güncelleme

NBA'de son şampiyon Toronto Raptors, sahasında Chicago Bulls'u 129-102 yenerek üst üste 11. galibiyetini aldı. Terence Davis 31 sayıyla maçın yıldızı oldu.

Toronto Raptors-Chicago Bulls maç sonucu: 129-102

Doğu Konferansı ikincisi Raptors, Terence Davis'in 31 sayıyla kariyer rekoru kırdığı mücadelede Bulls'u 129-102'lik skorla geçerek art arda 11. olmak üzere 36. galibiyetine ulaştı.

Raptors'ta Pascal Siakam 17, Serge Ibaka 16, Chris Boucher 15 sayı kaydetti. Peş peşe 3, sezonun 33. yenilgisini yaşayan Bulls'ta Thaddeus Young 21, Zach LaVine 18, Chandler Hutchison 17 sayı buldu.

Öte yandan milli basketbolcu Ersan İlyasova, takımı Milwaukee Bucks'ın evinde Phoenix Suns'ı 129-108 yendiği mücadelede 8 sayı, 4 ribauntla oynadı.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Denver Nuggets: 128-123 (Uzatmada)
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 117-109
Milwaukee Bucks-Phoenix Suns: 129-108
Toronto Raptors-Chicago Bulls: 129-102

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NBA toronto raptors chicago bulls Terence Davis serge ibaka Chris Boucher Thaddeus Young Zach LaVine Chandler Hutchison

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