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NBA'de Luka Doncic tarihe geçti

NBA HABERLERİ  | 21.11.2019 10:25 | Son Güncelleme

Doncic, takımının 142-94 kazandığı maçta 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle oynayarak NBA'de üst üste iki karşılaşmada en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç basketbolcu oldu

NBA'de Luka Doncic tarihe geçti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, genç yıldızı Luka Doncic'in "triple-double"lık performansıyla tarihe geçtiği maçta Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla 142-94 yendi.

NBA'e 11 maçla devam edildi. Mavericks, 20 yaşındaki Sloven basketbolcu Doncic'in 35 sayı, 10 ribaunt, 11 asistle "triple-double" yaptığı mücadelede ağırladığı Warriors'ı 142-94 mağlup etti.

Doncic, NBA'de üst üste iki maçta en az 35 sayılık "triple-double" yapan en genç oyuncu oldu. Bu sezon 9. maçını kazanan Mavericks'te Tim Hardaway Jr 20, Jalen Brunson 15 sayı kaydetti.

Warriors'ta Eric Paschall'ın 22, Ky Bowman'ın 16 sayısı sezonun 13. mağlubiyetini engelleyemedi. Öte yandan Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers'ın sahasında New York Knicks'i 109-104 yendiği maçı 2 sayı, 1 asistle tamamladı. Cleveland Cavalierslı Cedi Osman ise Miami Heat'e deplasmanda 124-100 mağlup oldukları karşılaşmayı 3 sayı, 1 ribaunt, 1 asist, 3 top çalmayla bitirdi. NBA'e 2 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

Washington Wizards-San Antonio Spurs: 138-132

Philadelphia 76ers-New York Knicks: 109-104

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets: 101-91

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 124-100

Dallas Mavericks-Golden State Warriors: 142-94

Atlanta Hawks-Milwaukee Bucks: 127-135

Toronto Raptors-Orlando Magic: 113-97

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 109-89

Minnesota Timberwolves-Utah Jazz: 95-103

Denver Nuggets-Houston Rockets: 105-95

Los Angeles Clippers-Boston Celtics: 107-104 (Uzatmada)

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
NBA Luka Doncic golden state warriors dallas mavericks

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Doncic rekor kırdı, Dallas kazandı

Doncic rekor kırdı, Dallas kazandı

Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu çocuk eğer büyük bir sakatlık yaşamazsa,nba tarihinde kırılmadık rekor bırakmayacaktır.ilk senesinde yılın çaylağı oldu.bu yıl rahatlıkla all-star seçilir.geçen sene 10 civarı triple duble vardı ama çoğu maçta 1 er puanla da çok kaçırdı.bu sene ise maçların yüzde 50sinde yaptı.eğer süperstar oyuncularla oynamasa 2 sene içinde bile 100 triple barajına ulaşabilir.daha sonra tabii şampiyonluk kadrolarına dahil olacaktır o zaman abd li yıldızlar ne kadar destek verir bilinmez.gerçi kendi de süperstar olmuş demektir.petroviç ten sonra gelen en iyi avrupalı bence ondan da iyi
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