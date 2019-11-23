Luka Doncic rekor kırdı, Dallas kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son olarak Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla mağlup eden Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı da 42 sayı farkla yendi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkararak bu sezon sahadan 10. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 30 sayı, 14 asist ve 7 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 3 maç üst üste 30 sayı ve 10 asist barajını geçen en genç oyuncu rekoruna imza attı. Justin Jackson 19, Kristaps Porzingis 17, Tim Hardaway 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 11. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta milli oyuncu Cedi Osman 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blok, Darius Garland ise 23 sayıyla mücadele etti.

SPURS GALİBİYETİ UNUTTU

Sezonun formda takımlarından Philadelphia 76ers, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 115-104'lük skorla geçerek sezonun 10. galibiyetini elde etti.

Sixers'ta maça ilk 5'te başlayarak yaklaşık 34 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Yılmaz 17 sayı, 4 ribaunt ve 2 top çalmalık performans sergiledi. Tobias Harris 26 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Joel Embiid 21 sayı ve 14 ribaunt, Al Horford 18 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyette etkili olurken, Ben Simmons 10'ar sayı ve ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı.