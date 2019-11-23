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Luka Doncic rekor kırdı, Dallas kazandı

NBA HABERLERİ  | 23.11.2019 10:24 | Son Güncelleme

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, formda genç yıldızı Luka Doncic'in yeni bir rekora daha imza attığı maçta konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 143-101 mağlup etti.

Luka Doncic rekor kırdı, Dallas kazandı

NBA'e 10 maçla devam edildi. Son olarak Golden State Warriors'ı 48 sayı farkla mağlup eden Dallas Mavericks, American Airlines Center'da ağırladığı Cleveland Cavaliers'ı da 42 sayı farkla yendi.

Galibiyet serisini 4 maça çıkararak bu sezon sahadan 10. kez galip ayrılan Mavericks'in Sloven yıldızı Doncic, karşılaşmayı 30 sayı, 14 asist ve 7 ribauntla tamamladı. 20 yaşında basketbolcu, NBA'de 3 maç üst üste 30 sayı ve 10 asist barajını geçen en genç oyuncu rekoruna imza attı. Justin Jackson 19, Kristaps Porzingis 17, Tim Hardaway 16 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Sezonun 11. mağlubiyetini alan Cavaliers'ta milli oyuncu Cedi Osman 18 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve 1 blok, Darius Garland ise 23 sayıyla mücadele etti.

SPURS GALİBİYETİ UNUTTU

Sezonun formda takımlarından Philadelphia 76ers, konuk ettiği San Antonio Spurs'u 115-104'lük skorla geçerek sezonun 10. galibiyetini elde etti.

Sixers'ta maça ilk 5'te başlayarak yaklaşık 34 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Yılmaz 17 sayı, 4 ribaunt ve 2 top çalmalık performans sergiledi. Tobias Harris 26 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Joel Embiid 21 sayı ve 14 ribaunt, Al Horford 18 sayı, 9 ribaunt ve 6 asistle galibiyette etkili olurken, Ben Simmons 10'ar sayı ve ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı.

Bu sezon üst üste 8. maçını kaybeden Spurs'ta DeMar DeRozan'ın 29 sayı ve 7 ribaunt, Rudy Gay'in 22 sayı, LaMarcus Aldridge'in 17 sayı ve 6 ribauntluk performansı, galibiyet için yeterli olmadı.

LAKERS'TAN ÜST ÜSTE 6. GALİBİYET

Batı Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Los Angeles Lakers, sezonun 13. galibiyetini, deplasmanda Oklahoma City Thunder'ı 130-127 mağlup ederek aldı.

Galibiyet serisini 6 maça çıkararak konferansında liderliğini sürdüren Lakers'ta Anthony Davis 33 sayı, 11 ribaunt ve 7 asist, LeBron James 23 sayı, 14 asist ve 6 ribaunt, Kentavious Caldwell-Pope ise 17 sayı üretti.

Sezonun 10. mağlubiyetini alan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 24, Steven Adams 22 sayı, Chris Paul ise 18 sayı ve 7 asistle maçı tamamladı. NBA'de yarın 10 maç oynanacak.

SONUÇLAR

Detroit Pistons-Atlanta Hawks: 128-103

Washington Wizards-Charlotte Hornets: 125-118

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 116-97

Oklahoma City Thunder-Los Angeles Lakers: 127-130

Philadelphia 76ers-San Antonio Spurs: 115-104

Chicago Bulls-Miami Heat: 108-116

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 143-101

Denver Nuggets-Boston Celtics: 96-92

Utah Jazz-Golden State Warriors: 113-109

Los Angeles Clippers-Houston Rockets: 122-119

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
cleveland cavaliers Luka Doncic dallas mavericks NBA

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Lebron James triple double rekoru kırdı

Lebron James triple double rekoru kırdı

Okuyucu Yorumları 4 yorum
BU OYUNCU NBA TARİHİNİN EN YETENEKLİ AVRUPALISI OLUCAK
avrupalı değil gelmiş geçmiş bütün rekorları kıracak potansiyel var.büyük sakatlık yaşamaz ise ve süper starların içine düşmezse 5 sene de zaten hemen her kategoride ilk 10 a girer.şu anda yüzde 50 triple duble ile oynuyor.2 sezonda 20 den fazla yaptı sene içinde ben 25-30 dan aşağı düşeceğini düşünmüyorum herkesi saolar gider beyaz oyuncu ayrıca erken yaşta emekli de olmaz petroviçten de yetenekli tek sorun abdli süperstarlarla aynı takıma alınırsa sorun yaşar
Doncic 250M €.
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