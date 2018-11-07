Ndiaye, Mariano ve Sinan Gümüş Schalke 04 maçını değerlendirdi

Galatasaray'ın Schalke'ye deplasmanda yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından Badou Ndiaye açıklamalarda bulundu.

Schalke mağlubiyetiyle ilgili konuşan Badou Ndiaye, "Almanya'ya galibiyet için gelmiştik. Schalke bizden iyi bir takım değil ama maçın başında yenilen gol moralimizi bozdu." dedi.

Üzgün olduklarını belirten Badou Ndiaye, "Çok üzücü, çok sinir bozucu bir durum. Dediğim gibi Schalke, bizden iyi takım değil. Kazanmak için geldik ama puansız dönüyoruz, üzgünüz." diye konuştu.

MARIANO: ŞANSIMIZI SON MAÇA TAŞIMALIYIZ

Brezilyalı futbolcu Mariano, "Şampiyonlar Ligi zor bir seviye. Zor bir maçtı, bunu biliyorduk. Golü erken yememiz bizi etkiledi." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mariano, "Artık bu maçı kenara bırakmalıyız. Lokomotiv Moskova ve Porto maçlarına odaklanmalıyız. Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı yenmeliyiz ve şansımızı son maça taşımalıyız." ifadelerini kullandı.

Lokomotiv Moskova'yı yenmeleri halinde son maçta her şeyin olabileceğinin altını çizen Mariano, "Son maçı Porto ile içeride oynayacağız ve durumumuza bakacağız." diyerek sözlerini noktaladı.