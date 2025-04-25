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Ne antrenmana ne basın toplantısına çıktılar! Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan El Clasico öncesi tarihi kriz

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
25.04.2025 23:23
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İspanya'da Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak Kral Kupası final öncesi tarihi bir kriz yaşanıyor. Final maçına atanan hakemi eleştiren Real Madrid, aynı hakemin basın toplantısındaki açıklamalarının ardından maç öncesindeki basın toplantısını ve antrenmanını iptal etti. İşte detaylar...

Ne antrenmana ne basın toplantısına çıktılar! Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak olan El Clasico öncesi tarihi kriz

İspanya'da Real Madrid ile Barcelona arasında Sevilya kentindeki La Cartuja Stadı'nda oynanacak Kral Kupası finali öncesinde hakemler ile Real Madrid arasındaki tartışmalar gündemi değiştirdi.

BASIN TOPLANTISI VE ANTRENMAN İPTAL!

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Real Madrid final maçı öncesinde basın toplantısına katılmadı ve son antrenmanı iptal etti.

İspanyol ekibi ayrıca maç çıkmamayı düşünüyor. İspanyol basınında yer alan habere göre, Real Madrid, maçın hakemi Ricardo De Burgos ve VAR görevlileri değişmediği sürece maça çıkmamayı düşünüyor.

HAKEM ATAMASINA TEPKİ

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Real Madrid, finale hakem Burgos'un atanmasının ardından bu atamaya tepki göstermişti. Real Madrid TV, hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğunu iddia eden bir video yayınlamıştı.

HAKEM DE KONUŞTU

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Maçın hakemi Ricardo De Burgos ise cuma günü düzenlenen basın toplantısında Real Madrid'in açıklamasına tepki gösterdi. Burgos, yaptığı açıklamada, "Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayıp döndüğünde bu durumla karşılaşmak çok zor!" ifadelerini kullandı.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

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Real Madrid'den konuyla alakalı bir açıklama daha geldi. Madrid ekibi açıklamasında "Final maçına çıkmamayı hiçbir zaman düşünmedik! Real Madrid, finalde görev yapacak hakemlerin kulübümüze karşı bir kez daha sergilediği düşmanlık ve husumete rağmen, futbolun değerlerinin üstün tutulması gerektiğine inanmaktadır." denildi.

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