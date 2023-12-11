SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İspanya La Liga
  4. Ne Barcelona, Ne Real Madrid! İspanya Ligi'nde tarih yazan Girona liderliğe oturdu!

Ne Barcelona, Ne Real Madrid! İspanya Ligi'nde tarih yazan Girona liderliğe oturdu!

11.12.2023 09:40 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girona, İspanya La Liga’nın 16. haftasında Barcelona’yı deplasmanda 4-2’lik skorla mağlup ederek puanını 41’e yükseltti ve tekrardan ligde zirveye yerleşti.

İspanya La Liga’nın 16. haftasında Girona, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-2’lik skorla kazanan Girona, Real Madrid’in yaşadığı puan kaybıyla birlikte puanını 41’e yükselterek La Liga’da tekrardan liderlik koltuğunu oturdu.

Mücadele Girona’nın golleri Artem Dovbyk, Miguel Ortega, Valery Fernandez, Bristhian Stuani’den gelirken, Robert Lewandowski ve İlkay Gündoğan’ın golleri Barcelona adına mağlubiyeti önleyemedi. Ligde oynadığı 16 maçta 13 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan İspanyol ekibi, 38 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 20 gole engel olamadı. Kırmızı-beyazlılar ilk olarak ligin 7. haftasında ilk sıraya yükselmişti.

Öte yandan Barcelona, 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak topladığı 34 puanla 4. sıraya geriledi.

ARTEM DOVBYK, PERFORMANSIYLA GÖZ DOLDURUYOR

746b7d73-0692-4379-89d4-a110297ba784

Artem Dovbyk, Girona formasıyla bu sezon La Liga’da çıktığı 14 maçta 8 gol, 5 asistlik performansıyla göz doldurmaya devam ediyor. Bu sezon gösterdiği performansla takımının liderliğe yükselmesinde büyük pay sahibi olan Ukraynalı santrfor, Almeria’ya 2, Mallorca, Villarreal, Osasuna, Rayo Vallecano ağlarına da 1’er gol attı. 26 yaşındaki futbolcu, Osasuna maçında 2, Granada, Mallorca, Rayo Vallecano’ya karşı ise 1’er asist katkısında bulundu.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Beşiktaş'ta sürpriz Aboubakar kararıBeşiktaş'ta sürpriz Aboubakar kararı
Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilimSeçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim
Rakip kaleye toplamda 42 gol attılarRakip kaleye toplamda 42 gol attılar
Anahtar Kelimeler:
barcelona girona real madrid yaşında ligde iyet da,
En Çok Okunan Haberler
Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

Eylül Öztürk aylık kazancını açıkladı: 'Şu anda parayla sınanıyorum'

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

"Memelere özgürlük" sloganıyla sokağa çıktı, tansiyon yükseldi!

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Ağlayarak siyasi partilerden yardım istedi!

Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim

Seçil Erzan'a küfürlü tezahürat sonrası Arda Turan ile taraftar arasında gerilim

Volkan Demirel 90+8'de büyük şok geçirdi

Volkan Demirel 90+8'de büyük şok geçirdi

Derbi oynanırken tehdit mesajları aldı

Derbi oynanırken tehdit mesajları aldı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Şoke eden ihanet itirafı! "Kocamın annemle ilişkisi vardı"

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

Bim 8 Aralık 2023 Aktüel Kataloğu burada! Bu hafta da dolu dolu...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Annesini döven babasını çektiği video hapse gönderdi

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

Lacoste'da %40'a varan indirim ve daha birçok markada günün fırsatı

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.