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Ne Fatih Terim, Ne Sergen Yalçın... Stefan Kuntz sonrası milli takım Vincenzo Montella'ya emanet! "Anlaşma sağlandı"

18.09.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'da üst üste alınan kötü sonuçlar sonrası Alman Teknik adam Stefan Kuntz'un görevine son verilirken, yeni hoca arayışları da hızlanmıştı. Milli takım hocalığı için bir çok isim gündeme gelirken, sürpriz bir isimle anlaşma sağlandığı iddia edildi. İşte detaylar...

Türkiye Futbol Federasyonu uzun süredir koltuğu sallanan ve son olarak mağlup olduğumuz Japonya hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamalarla futbolcuları hedef alan teknik direktör Stefan Kuntz’un görevine son verdi.

DHA’nın geçtiği habere göre; A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

1.2 MİLYON EURO TAZMİNAT

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Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 60 yaşındaki Alman teknik adam, TFF'den 1.2 milyon Euro tazminat alacak.

SÜRPRİZ İSİM

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Yaşanan bu ayrılığın ardından 2010'dan bu yana 6. hocası ile yolların ayrıldığı A Milli Takım'da yeni teknik direktör için arayışlar hızlanırken, Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi isimler konuşulmaya devam ederken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

MONTELLA İLE ANLAŞILDI

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Fanatik'in haberine göre; TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı.

Adana Demirspor'u 2 sezon çalıştıran Vincenzo Montella, 76 maçta 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.

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