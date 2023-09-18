Ne Fatih Terim, Ne Sergen Yalçın... Stefan Kuntz sonrası milli takım Vincenzo Montella'ya emanet! "Anlaşma sağlandı"

Türkiye Futbol Federasyonu uzun süredir koltuğu sallanan ve son olarak mağlup olduğumuz Japonya hazırlık maçı sonrası yaptığı açıklamalarla futbolcuları hedef alan teknik direktör Stefan Kuntz’un görevine son verdi.

DHA’nın geçtiği habere göre; A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, görevden alındı. TFF Yönetimi, Alman hocayı arayarak görevine son verildiğini bildirdi.

1.2 MİLYON EURO TAZMİNAT

Bir yıl daha sözleşmesi bulunan 60 yaşındaki Alman teknik adam, TFF'den 1.2 milyon Euro tazminat alacak.

SÜRPRİZ İSİM

Yaşanan bu ayrılığın ardından 2010'dan bu yana 6. hocası ile yolların ayrıldığı A Milli Takım'da yeni teknik direktör için arayışlar hızlanırken, Abdullah Avcı, Fatih Terim ve Sergen Yalçın gibi isimler konuşulmaya devam ederken, sürpriz bir iddia gündeme geldi.

MONTELLA İLE ANLAŞILDI

Fanatik'in haberine göre; TFF, A Milli Takım teknik direktörlüğü için geçen sezon Adana Demirspor'u çalıştıran İtalyan teknik adam Vincenzo Montella ile anlaştı.

Adana Demirspor'u 2 sezon çalıştıran Vincenzo Montella, 76 maçta 38 galibiyet, 17 beraberlik ve 21 mağlubiyet alarak 1.72 puan ortalaması tutturmuştu.

