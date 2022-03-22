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Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! İşte Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den istediği yıldız...

22.03.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, transferde rotasını Türkiye'ye kırdı. Kulübün başına geldiği gibi teknik direktörlük koltuğuna Şota Arveladze'yi getiren Ilıcalı'nın Süper Lig'den transfer etmek istediği isim ortaya çıktı. İşte son dakika transfer haberi...

Ne Galatasaray ne Fenerbahçe! İşte Acun Ilıcalı'nın Süper Lig'den istediği yıldız...
Adama Traore

Adama Traore

MLİ Mali
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Hatayspor
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Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'nın İngiltere Championship takımı Hull City'i satın almasının ardından transfer haberlerinin de ardı arkası kesilmiyor.

Kulübü satın aldıktan sonra teknik direktör Grant McCann ile yollarını ayıran Acun Ilıcalı, teknik direktörlük görevine Şota Arveladze'yi getirmişti.

Transfer çalışmalarını Şota ile birlikte yürüten Ilıcalı'nın Süper Lig'den talip olduğu yıldız futbolcu ortaya çıktı...

SÜPER LİG'DEN İSTEDİĞİ YILDIZ...

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Hull City, Atakaş Hatayspor'da forma giyen Adama Traore'yi sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor.

Şota'nın transferine onay verdiği başarılı futbolcu için Acun Ilıcalı, bu sezon sonunda harekete geçecek.

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Traore, bu sezon çıktığı 18 maçta 1 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

26 yaşındaki orta saha oyuncusu, daha önce Lille ve Monaco gibi takımların da formalarını giymiş ve 11 Eylül 2020 tarihinde Hatayspor'A imza atmıştı.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Acun Ilıcalı
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