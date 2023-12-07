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NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜM İZLE! Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Show TV yayın akışı

07.12.2023 19:15 | Son Güncelleme:
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Ne Gemiler Yaktım 1. bölüm izleme ekranına dair araştırmalar yoğunluk kazandı. 4 Aralık 2023 Pazartesi akşamı yayın hayatına başlayan Ne Gemiler Yaktım dizisi Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Deniz Baysal Yurtcu, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman gibi isimlerin başrollerini paylaştığı diziyi izlemek isteyenler ilk bölüme izleme ekranına ulaşmak istiyor. Peki,Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları kimler, konusu ne? NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜM İZLE ekranı ve Show TV yayın akışı

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları arasında birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisinin hikayesi nedir? İşte detaylı bilgiler...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.,

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NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜM İZLE!

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır. Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

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NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI

Deniz Baysal Yurtcu
Berk Hakman
Devrim Özkan
Erkan Kolçak Köstendil
Mert Denizmen
Onuryay Evrentan
Macit Koper
Çiğdem Selışık Onat
Züleyha Yıldız
Melisa Duru Ünal

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah
09:45 Sandık Kokusu
12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
22:45 Sandık Kokusu
01:30 Kızılcık Şerbeti
04:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi
05:30 Ne Gemiler Yaktım

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