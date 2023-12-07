NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜM İZLE! Ne Gemiler Yaktım dizi oyuncuları kimler, konusu ne? Show TV yayın akışı

Ne Gemiler Yaktım yeni bölüm izleme ekranı merak ediliyor. Show Tv'nin yeni sezon dizilerinde Ne Gemiler Yaktım'ın oyuncuları arasında birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. Peki, Ne Gemiler Yaktım dizisinin hikayesi nedir? İşte detaylı bilgiler...

NE GEMİLER YAKTIM KONUSU NEDİR?

Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.,

NE GEMİLER YAKTIM İLK BÖLÜM İZLE!

Kızı Zeynep'le birlikte günlerdir kocası Rutkay'dan kaçan Fidan, bir tesadüf eseri Yasemin'in kızı Rengin'in hayatını kurtarır. Bu sayede başlayan dostlukları iki kadının da hayatlarının dönüm noktası olacaktır. Fidan'ın geçmişinden habersiz olan Yasemin, kadın kadının yurdudur' diyerek onu ve kızını evine alır. Ne var ki Fidan'ın yüzünden kendi kızının tehlikeye düşmesini engelleyemez. Kızını kurtarmak için yapacağı hamle, yollarının Komiser Toprak'la kesişmesine neden olur. Şimdi Yasemin ve Fidan'ın dostluğu bir suç ortaklığına dönerken ikisinin de hayatı sonsuza kadar değişmiştir.

NE GEMİLER YAKTIM DİZİ OYUNCULARI

Deniz Baysal Yurtcu

Berk Hakman

Devrim Özkan

Erkan Kolçak Köstendil

Mert Denizmen

Onuryay Evrentan

Macit Koper

Çiğdem Selışık Onat

Züleyha Yıldız

Melisa Duru Ünal

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

09:45 Sandık Kokusu

12:30 Aslı Hünel İle Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:45 Sandık Kokusu

01:30 Kızılcık Şerbeti

04:00 Aslı Hünel İle Gelin Evi

05:30 Ne Gemiler Yaktım





