NE GEMİLER YAKTIM KONUSU VE OYUNCULARI: Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV'nin yeni dizisi izleyiciyle buluşuyor

Ne Gemiler Yaktım dizisi Show TV'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. İşte, Deniz Baysal Yurtcu, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman gibi isimlerin başrolleri paylaştığı Ne Gemiler Yaktım dizisinin konusu...
Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.
Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.
Deniz Baysal Yurtcu
Berk Hakman
Devrim Özkan
Erkan Kolçak Köstendil
Mert Denizmen
Onuryay Evrentan
Macit Koper
Mert Denizmen
Macit Koper
Çiğdem Selışık Onat
Züleyha Yıldız
Melisa Duru Ünal