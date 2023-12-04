NE GEMİLER YAKTIM KONUSU VE OYUNCULARI: Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu nedir? Show TV'nin yeni dizisi izleyiciyle buluşuyor

Ne Gemiler Yaktım dizisi Show TV'de izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt'un kaleme aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Altan Dönmez oturuyor. İşte, Deniz Baysal Yurtcu, Devrim Özkan, Erkan Kolçak Köstendil ve Berk Hakman gibi isimlerin başrolleri paylaştığı Ne Gemiler Yaktım dizisinin konusu...

NE GEMİLER YAKTIM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Yasemin ve Fidan'ın kesişen hayatlarını ve onların birbirlerine destek olarak hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

Fidan, karanlık bir adam olan kocası Rutkay'ın ardında bıraktığı izleri ve onun kirli işlerini ortaya çıkarmaya çalışan baş komiser Toprak, Yasemin ve Fidan'ın yaşamlarını kökten değiştirecek olayların merkezinde yer alır.

NE GEMİLER YAKTIM OYUNCU KADROSU

Deniz Baysal Yurtcu

Berk Hakman

Devrim Özkan

Erkan Kolçak Köstendil

Mert Denizmen

Onuryay Evrentan

Macit Koper

Mert Denizmen

Macit Koper

Çiğdem Selışık Onat

Züleyha Yıldız

Melisa Duru Ünal





