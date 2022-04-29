Ne Guardiola ne de Jürgen Klopp! Fenerbahçe'de İsmail Kartal'dan müthiş başarı...

Son dakika haberleri: Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de son haftalardaki galibiyet serisi ve ortaya koyduğu oyunla adından fazlasıyla söz ettirdi. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, Vitor Pereira ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelmişti. Kartal, gösterdiği başarıyla Avrupa devlerinin hocalarına adeta kafa tuttu.

Fenerbahçe'ye 13 Ocak 2022 tarihinde imza atan İsmail Kartal, göreve başladığı andan itibaren dedikodulara kulağını tıkadı. 'Joachim Löw mü Jorge Jesus mu?' diye papatya falı açılırken, 60 yaşındaki hoca söylenenleri umursamadı ve tamamen sahaya odaklandı.

Sonuç olarak Süper Lig'de ikinciliğe yükselen Kartal'ın takımı, Avrupa'da da zirveye çıktı. Son olarak Çaykur Rizespor'u yenip üst üste 6. galibiyetini alan sarı-lacivertliler, yenilmezliğini 10 maça (9G-1B) çıkarmıştı.

KLOPP İLE BİRLİKTE EN İYİSİ

Görev yaptığı 70 günde hanesine 28 puan yazdıran İsmail Kartal'ın Fenerbahçesi bu formuyla 10 büyük ligde Jürgen Klopp'ün çalıştırdığı Liverpool ile birlikte Avrupa'nın en iyi takımı olma başarısı gösterdi.

DEVLERİ GERİDE BIRAKTI

Club Brugge (27), Gent (25), Real Madrid (25), Barcelona (24) ve Leipzig (23) sarı-lacivertlilerin gerisinde kaldı. Kartal, 21. haftada 32 puanla 5. sırada aldığı takımı 34. haftada 65 puana ulaştırıp 2.'lik koltuğuna oturttu.

NURİ ŞAHİN 4. SIRADA

Nuri Şahin ile büyük bir çıkışa imza atan Antalyaspor ise topladığı 26 puanla sıralamada en iyi 4. takım oldu.

