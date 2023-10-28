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Ne Icardi, ne de Dzeko! Süper Lig'in golcü oyuncusu Mame Thiam'a Suudi Arabistan'dan teklif var...

28.10.2023 16:32 | Son Güncelleme:
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Kayserispor'da bu sezona fırtına gibi başlayan Mame Thiam dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Çıktığı 10 maçta 8 gol atıp 1 de asist katkısı üreten golcü oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

Mame Thiam

Mame Thiam

SEN Senegal
Yaş: 31 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Yukatel Kayseripor
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Kayserispor ile yeni sezona harika başlayan Mame Thiam'ın yükselişi Kayserispor'a da yaradı. 16 puanla 6. sırada bulunan sarı-kırmızılılarda gol yükünü Mame Thiam çekiyor. Atılan 12 golün 8'ine adını yazdıran tecrübeli oyuncuya Suudi Arabistan'dan teklif geldi.

KAYSERİSPOR DÜŞÜNÜYOR

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Mame Thiam'a Suudi Arabistan'dan gelen tekliflerden dolayı mutlu olan Kayserispor yönetimi düşünmek için süre istedi. 31 yaşındaki golcü oyuncunun da bu transfer sıcak baktığı aktarılırken, Kayserispor'un Mame Thiam için istediği bonservis ortaya çıktı.

6 MİLYON EURO

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Mame Thiam için 6 milyon euro ve üstünde gelecek herhangi bir teklifi kabul etmeye hazır olduğu öğrenilen Kayserispor'un beklemeye geçtiği ifade edildi.

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