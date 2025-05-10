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Ne Messi ne de Ronaldo! Alexander Sörloth, İspanya'da imkansızı başardı

Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen Alexander Sörloth, Atletico Madrid'de tarihe geçti. Real Sociedad karşısında 11 dakikada hat-trick yapan Norveçli oyuncu, 30. dakikada da 4. golünü kaydederek inanılmaz bir performans gösterdi.

Ne Messi ne de Ronaldo! Alexander Sörloth, İspanya'da imkansızı başardı
Emre Şen
Alexander Sörloth

Alexander Sörloth

NOR Norveç
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Atletico Madrid
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İspanya La Liga 35. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Alexander Sörloth performansıyla damga vurdu.

11 DAKİKADA HAT-TRİCK YAPTI

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Norveçli Alexander Sörloth; 7, 10 ve 11. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. 3 golün ardından 30. dakikada yine sahneye çıkan Sörloth, takımını 4-0 öne geçirdi ve öngörülemez bir performansa imza attı.

LA LİGA TARİHİNE GEÇTİ

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29 yaşındaki forvet oyuncu ayrıca, La Liga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

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Atlético Madrid Alexander Sörloth Spor Haberleri
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