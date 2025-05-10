Ne Messi ne de Ronaldo! Alexander Sörloth, İspanya'da imkansızı başardı

İspanya La Liga 35. haftasında Atletico Madrid, sahasında Real Sociedad ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmaya Alexander Sörloth performansıyla damga vurdu.

11 DAKİKADA HAT-TRİCK YAPTI

Norveçli Alexander Sörloth; 7, 10 ve 11. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. 3 golün ardından 30. dakikada yine sahneye çıkan Sörloth, takımını 4-0 öne geçirdi ve öngörülemez bir performansa imza attı.

LA LİGA TARİHİNE GEÇTİ

29 yaşındaki forvet oyuncu ayrıca, La Liga tarihinde bir maçın ilk 11 dakikasında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.