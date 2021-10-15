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Ne messi ne Ronaldo! Haaland'a 218 milyon Euro

15.10.2021 19:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Messi transferiyle büyük ses getiren PSG, Kylian Mbappe'nin takımdan ayrılması durumunda Borussia Dortmund'un yıldızı Erling Haaland'ı renklerine bağlayacak. Fransız ekibi, attığı gollerle Avrupa'yı kasıp kavuran 21 yaşındaki yıldızın transferini 218 milyon Euro'ya bitirmeye hazırlanıyor.

Ne messi ne Ronaldo! Haaland'a 218 milyon Euro
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Borussia Dortmund formasıyla tüm istatistikleri parçalayan Erling Haaland, 67 maçta 68 gol ve 19 asist yaptı. Norveçli golcünün sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Haaland'ı transfer etmek isteyen takımlar içinde en güçlü adaylardan biri Paris Saint-Germain.

218 MİLYON EURO ÖDENECEK

PSG ile Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşmeler başladı. Paris ekibi, Kyliam Mbappe'nin ayrılığı sonrasında kadroya katmak istediği Erling Haaland için 218 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Ayrıca futbolcuya da cazip bir teklif yapılması gündemde. Golcü oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 42 milyon euro maaş ödenecek.


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Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
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