Ne messi ne Ronaldo! Haaland'a 218 milyon Euro

Borussia Dortmund formasıyla tüm istatistikleri parçalayan Erling Haaland, 67 maçta 68 gol ve 19 asist yaptı. Norveçli golcünün sezon sonunda Alman ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Haaland'ı transfer etmek isteyen takımlar içinde en güçlü adaylardan biri Paris Saint-Germain.

218 MİLYON EURO ÖDENECEK

PSG ile Norveçli yıldızın menajeri Mino Raiola ile görüşmeler başladı. Paris ekibi, Kyliam Mbappe'nin ayrılığı sonrasında kadroya katmak istediği Erling Haaland için 218 milyon euro bonservis bedeli ödemeyi planlıyor. Ayrıca futbolcuya da cazip bir teklif yapılması gündemde. Golcü oyuncuya 2+1 yıllık sözleşme ve yıllık 42 milyon euro maaş ödenecek.



