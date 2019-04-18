Ne olduğunu biliyorsunuz ama daha önce hiç fotoğrafını görmediniz!

Dikkatli bakmasak da günlük yaşantımızda bile bir sürü mucizevi şeyle karşılaşıyoruz. Özellikle de doğa ananın sunmuş olduğu güzellikler, yaratılış şekilleri bizlere olan etkisi tartışmasız en özel duygulardan biri. Peki, bu güne kadar sadece doğa da değil, insan vücudundan tutun, günlük yaşantımızda duyduğumuz, okuduğumuz şeye kadar neyin gerçekte nasıl olduğunu hiç düşündünüz mü? Örneğin balinanın kalbini kaç kişi gördü? İşte şimdi göreceğiniz fotoğraflar dünyada çoğu kişi tarafından bilinen ama görünmeyen şeylere ait!

Fotoğrafını ilk defa göreceğiniz 25 şaşırtıcı şey

ASLINDA BİLDİĞİNİZ KALP TEK FARKI... Kalp, içindeki kan boşaltılıp tamamen temizlendiğinde böyle görünüyor.

MARS'TAN BAKILDIĞINDA VENÜS, JÜPİTER VE TABİİ Kİ DÜNYA Mars yüzeyinden bakıldığında Venüs, Jüpiter ve Dünya.

DAHA ÖNCE HİÇ FLAMİNGO YAVRUSU GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ? Birçok hayvanın yavrusunu biliyorsunuz, peki ya flamingo?

BUZ KRİSTALLERİ İsviçre’de adamın elinde tuttuğu şey büyük bir buz kristali.

ASLA TAHMİN EDEMEZSİNİZ! Bu gördüğünüz fırça gibi şey aslında bir fil kuyruğu.

FİLMLERDEKİ ARABA SAHNELERİ NASIL ÇEKİLİYOR? Filmlerde araç içi sahneler bu şekilde çekiliyor, oyuncu aracı kullanıyormuş gibi görünse de aslında gerçek şoförü yukarıda.

BAŞTA DOĞA HARİKASI GİBİ GELİYOR AMA... Hayvanat bahçesindeki filenin üzerine yağan kar doğal bir kalkan oluşturmuş.

YAKINDAN DAHA DA YAKINDAN Elektron mikroskobu ile çekilmiş bir bakteri fotoğrafı.

SİNİR SİSTEMİNİZİN NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜ HİÇ MERAK ETTİNİZ Mİ? İnsan sinir sisteminin tamamı.

UÇAK TUTKUNLARI KOŞUN! Koltukları takılmamış Boeing 787 böyle görünüyor.

İSPERMEÇET BALİNASININ DİŞLERİNE DİKKAT! Dünya üzerindeki dişleri olan en büyük avcı olan İspermeçet balinasının üst çenesinde diş yoktur, onun yerine alt çenedeki dişlerin gireceği yuvalar vardır.

ALBİNO FARE DE VAR! Albino fare görmüş müydünüz?

AY TUTULMASINI BİR DE BU AÇIDAN GÖRÜN Ay tutulmasının dünyadan görünüşü.

MEĞER GÖVDELERİ YERİN ALTINDAYMIŞ Easter Adası heykellerinin gövdeleri olduğunu biliyor muydunuz?

TAM 200 KİLO Bu bir mavi balina kalbi, tamı tamına 200 kilogram

TUZ KRİSTALLERİ Elektron mikroskopu altında tuz kristalleri.

TUZ MADENİ Hazır tuz demişken burası da bir tuz madeninin içi.

HEP MERAK EDİLMİŞTİR Astronot kıyafetlerinin içi nasıl diye merak ediyorsanız buyurun.

MERMER OCAĞI Bir mermer ocağının dışarıdan ve içeriden görünüşü bu şekilde.

ATIN SAFRA KESESİNDEYDİ Bir atın safra kesesinden çıkarılan taş.

BU DEMİRLERDEN KURTULANA KADAR... Demirlerle sarılmış, örümcek ağı gibi görünen bu şey bir banka kasası.

TV'DE GÖRDÜĞÜNÜZ ŞEYE İNANMADAN ÖNCE BİR DAHA DÜŞÜNÜN Bir TV muhabirinin önden ve arkadan görünüşü.