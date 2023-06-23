Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "Sevilla ile el sıkıştı"

Fenerbahçe altyapısından yetişen ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye A Milli Futbol Takım'nın Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde Galler ile oynadığı maçta attığı golle Avrupa devlerinin iştahını iyice kabartan Arda Güler ile ilgili belirsizlik devam ederken, Fenerbahçe yönetimi genç yıldızı en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına uğraş verse de genç oyuncunun takımda kalması oldukça zor gibi görünüyor.

NE MADRID, NE PSG...

Milan, Roma, Ajax, Real Madrid, Benfica, Barcelona, Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler Arda Güler’i isterken, bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

"SEVILLA İLE EL SIKIŞTI"

Forma giyebileceği bir takımı tercih etmesi beklenen yıldız oyuncu için şimdi Sevilla iddiası gündemde. Radyo Gol'ün haberine göre; Arda Güler Sevilla ile el sıkıştı. Son anda bir pürüz çıkmazsa %90 gelecek sezon İspanyol ekibinin formasını giyecek.

La Liga'nın köklü kulüplerinden olan Sevilla geride bıraktığımız sezon ligi 49 puanla 12. sırada tamamladı.



