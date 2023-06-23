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Ne Real Madrid, Ne PSG... Arda Güler için için olay yaratan iddia! "Sevilla ile el sıkıştı"

23.06.2023 10:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'nin altın çocuğu Arda Güler için dünya devleri Fenerbahçe'nin kapısını çalmaya devam ederken, Sarı-Lacivertli yönetim genç oyuncuyu elinde tutabilmek için her yolu denerken, yıldız isim için çok konuşulacak bir iddia gündemde. İşte detaylar...

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe altyapısından yetişen ve performansıyla dev kulüpleri peşine takan Arda Güler için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Türkiye A Milli Futbol Takım'nın Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri’nde Galler ile oynadığı maçta attığı golle Avrupa devlerinin iştahını iyice kabartan Arda Güler ile ilgili belirsizlik devam ederken, Fenerbahçe yönetimi genç yıldızı en azından bir sezon daha takımda tutabilmek adına uğraş verse de genç oyuncunun takımda kalması oldukça zor gibi görünüyor.

Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için birbirlerine girdi! Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için birbirlerine girdi!

NE MADRID, NE PSG...

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Milan, Roma, Ajax, Real Madrid, Benfica, Barcelona, Paris Saint Germain ve Borussia Dortmund gibi dev kulüpler Arda Güler’i isterken, bambaşka bir iddia ortaya atıldı.

"SEVILLA İLE EL SIKIŞTI"

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Forma giyebileceği bir takımı tercih etmesi beklenen yıldız oyuncu için şimdi Sevilla iddiası gündemde. Radyo Gol'ün haberine göre; Arda Güler Sevilla ile el sıkıştı. Son anda bir pürüz çıkmazsa %90 gelecek sezon İspanyol ekibinin formasını giyecek.

La Liga'nın köklü kulüplerinden olan Sevilla geride bıraktığımız sezon ligi 49 puanla 12. sırada tamamladı.


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