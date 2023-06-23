SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Son dakika: Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için yıllar sonra birbirlerine girdi! İspanya bu olayı konuşuyor...

Son dakika: Barcelona ve Real Madrid, Arda Güler için yıllar sonra birbirlerine girdi! İspanya bu olayı konuşuyor...

23.06.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Barcelona, önemli bir karar aldı ve Arda Güler'i transfer etmek için her şeyi yapacağı öğrenildi. Real Madrid'in en büyük talibi olduğu bilinirken Barcelona'nın bu transfer araya girmesi İspanya gündemini karıştırdı.

Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 18 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Barcelona ile Real Madrid'in transfer rekabeti yıllar sonra yeniden alevlendi. Uzun süredir birbirlerinin talip oldukları oyunculara teklif yapmayan dünya devleri, Arda Güler transferinde bu huylarından vazgeçti.

REAL MADRID İSTEDİ, BARCELONA 'BEN DE VARIM' DEDİ

GOAL_-_Blank_WEB_-_Facebook_(18)

Real Madrid'in kadrosuna katmak için yoğun çaba harcadığı Arda Güler için Barcelona da devreye girdi ve oyuncuyla temas kurdu. Barcelona'nın bu hamlesi Real Madrid yöneticilerini bir hayli kızdırdı.

ARDA, REAL MADRID'İ İSTEMİYOR

arda_guler_ee017_v

Forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen Arda Güler, bu yüzden Real Madrid'e şu anlık sıcak bakmıyor. Barcelona'dan da forma giyebilme garantisi almak isteyen Arda Güler'in kaderi önümüzdeki günlerde belli olacak.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'deki en beğendiği forveti açıkladı! Icardi yok, kendisi ikinci sırada...Türkiye'deki en beğendiği forveti açıkladı! Icardi yok, kendisi ikinci sırada...
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
Okan Buruk, Galatasaray'daki beş ayrılığı açıkladı!Okan Buruk, Galatasaray'daki beş ayrılığı açıkladı!
Anahtar Kelimeler:
Arda Güler son dakika haberler barcelona fenerbahçe real madrid son dakika haberleri transfer haberleri dakika haberleri evlendi ak n dakika haberleri da,

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Asgari ücret sonrası hepsi değişiyor! 1 Temmuz'u işaret etti: Elinizi çabuk tutun

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Bolu Belediye Başkanı Özcan'dan canlı yayında dikkat çeken sözler!

Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"

Adnan Polat Icardi'ye gelen teklifi resmen açıkladı! "Siz olsanız kalır mısınız?"

Fenerbahçe efsanesinden çağrı: Kal be Arda, bizi üzme!

Fenerbahçe efsanesinden çağrı: Kal be Arda, bizi üzme!

Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince canına kıydı!

Genç futbolcu annesine morgda yapılanları öğrenince canına kıydı!

Pendikspor'dan ses getirecek transfer!

Pendikspor'dan ses getirecek transfer!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Vantilatörden bir anda çıkıp üzerine düştü

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Tek model, iki ayrı renk! Pierre Cardin sırt çantasında indirim

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kaçtıklarını düşünen baba kızını ve sevgilisini öldürüp timsahlara yem etti

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Kayınvalide gelin kavgası hastanelik etti! “Klimayı hak etmiyorsun”

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Adidas ayakkabıda indirim! Konforuna hayran kalacaksınız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.