Ne Türkiye ne de Japonya! Dünyanın en çok kedi besleyen ülkesi şaşırttı

Kediler, dünyanın pek çok ülkesinde en çok tercih edilen evcil hayvanlar arasında yer alıyor. Seasia Stats tarafından yayımlanan 2025-2026 verileri, kedilerin ev yaşamında en fazla yer bulduğu ülkeleri ortaya koydu.

Araştırmada Doğu Avrupa ülkelerinin üst sıralarda yer alması dikkat çekerken, Rusya hem kedi sahipliği oranıyla hem de sokaklarında yaşayan milyonlarca hayvanla öne çıktı.

HER 10 EVİN 6'SINDA KEDİ VAR

Seasia Stats'ın paylaştığı verilere göre Rusya, yüzde 59'luk oranla kedi sahipliğinin en yaygın olduğu ülke konumunda bulunuyor. Başka bir ifadeyle ülkedeki her 10 haneden yaklaşık 6'sında en az bir kedi besleniyor. Bu sonuç, daha önce ülkede gerçekleştirilen bir araştırmayla da benzerlik gösteriyor. Sigorta şirketi Ingosstrakh ve Rusya Finans Üniversitesi tarafından 2023 yılında yapılan ankette, katılımcıların yüzde 58,8'i evlerinde kedi beslediklerini belirtmişti.

Listenin ikinci sırasında yüzde 48 ile Romanya bulunurken, Polonya yüzde 41'lik oranla üçüncü sıraya yerleşti. Letonya'da hanelerin yüzde 37'sinde, Macaristan'da ise yüzde 35'inde kedi bulunuyor. İlk 10'a giren diğer ülkeler arasında Endonezya, Filipinler, Tayland, Yeni Zelanda ve ABD yer alıyor.

DOĞU AVRUPA'DA KEDİ SEVGİSİNİN GEÇMİŞİ ESKİYE DAYANIYOR

Kedi sahipliğinde Doğu Avrupa ülkelerinin öne çıkmasının ardında tarihsel alışkanlıkların da etkili olduğu değerlendiriliyor. Sanayileşmeden önce tarımla geçinen toplumlarda kediler, özellikle tahıl depolarını ve çiftlikleri kemirgenlerden korumak amacıyla besleniyordu. Zaman içinde bu hayvanlar yalnızca çiftliklerin değil, evlerin de vazgeçilmez bir parçası haline geldi.

Rusya'nın St. Petersburg kentindeki Ermitaj Müzesi ise bu geleneğin günümüze ulaşan örneklerinden biri olarak gösteriliyor. Dünyaca ünlü müzede bugün de onlarca kedi yaşıyor. Bu kediler, müzenin geleneksel koruyucuları olarak kabul ediliyor.

RUSYA'DA 2,8 MİLYON KEDİ SOKAKLARDA YAŞIYOR

Rusya'da evcil kedi sahipliğinin yüksek olması, ülkedeki sahipsiz hayvan sorununu ortadan kaldırmıyor.

Hayvan Beslenmesi ve Refahı Araştırma Merkezi, Nika hayvan yardım kuruluşu ve Ipsos tarafından gerçekleştirilen ortak çalışmanın sonuçlarına göre 2025 yılı itibarıyla Rusya sokaklarında yaklaşık 3,6 milyon sahipsiz hayvan bulunuyor. Bu hayvanların yaklaşık 2,8 milyonunu kediler oluşturuyor.

Araştırmada dikkat çeken bir diğer bulgu ise sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin geçmişiyle ilgili. Çalışmaya göre sahipsiz hayvanların yüzde 98'inin daha önce bir evde yaşadığı belirtiliyor.

Bu oran, sokak hayvanı nüfusunun önemli bir bölümünün terk edilme veya sahiplerinden ayrılma gibi süreçlerle bağlantılı olduğunu gösteriyor.

819 BARINAK BULUNUYOR AMA KAPASİTE YETERSİZ

Rusya'da sahipsiz hayvanların bakımı için faaliyet gösteren 819 barınak bulunuyor. Bunların büyük bölümünü özel kuruluşların işlettiği belirtiliyor. Ancak mevcut barınakların toplam kapasitesi yaklaşık 170 bin ile 250 bin hayvan arasında değişiyor.

Bu rakam, ülkede sokaklarda yaşadığı tahmin edilen hayvanların yalnızca yüzde 5 ila 7'sine barınma imkanı sağlanabildiği anlamına geliyor.

Dolayısıyla kedi sahipliğinde dünya lideri olan Rusya, aynı zamanda milyonlarca sahipsiz hayvanın bakımı ve korunması konusunda önemli bir sorunla karşı karşıya bulunuyor.

TÜRKİYE'DE HER 100 EVİN 14'ÜNDE KEDİ BESLENİYOR

Türkiye'deki veriler ise Rusya'dan oldukça farklı bir tablo ortaya koyuyor. Avrupa evcil hayvan maması sektörünün yayımladığı istatistiklere göre Türkiye'deki hanelerin yüzde 14'ünde en az bir kedi bulunuyor. Bu oran, Rusya'nın yüzde 59'luk kedi sahipliği oranının oldukça altında kalıyor.

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın evcil hayvan kimliklendirme sistemine 2021 yılından Temmuz 2024'e kadar toplam 1 milyon 421 bin kedi kaydedildi. Bu sayı, belirtilen dönemde resmi sisteme kayıt yaptırılan kedileri kapsıyor.