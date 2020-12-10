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  4. Ne Vizontele ne de 7. Koğuştaki Mucize... Son 20 yılın en beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

Ne Vizontele ne de 7. Koğuştaki Mucize... Son 20 yılın en beğenilen Türk filmini tahmin bile edemezsiniz!

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 10.12.2020 08:51 | Son Güncelleme:
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IMDb'ye göre son 20 yılın en iyi Türk filmleri belli oldu. Listenin zirvesinde ne Vizyontele, ne 7. Koğuştaki Mucize ne de Ayla var. IMDb'ye göre en beğenilen Türk filmi Ufuk Bayraktar'lı Dağ 2!

Komediden drama birçok türde çekilen Türk filmleri sinema eleştirmenlerinden ve seyircilerden yüksek not almayı başarıyor.

Yılmaz Erdoğan imzalı Vizontele, Cem Yılmaz'lı komedi bilimkurgu yapımı G.O.R.A., Nuri Bilge Ceylan'ın ödüllü filmi Kış Uykusu gibi yapımlar yer alsa da zirvede Ufuk Bayraktar'ın başrolünü üstlendiği Dağ 2 yer aldı.

İşte dünya çapında sinema veri tabanı IMDb verilerine göre son 20 yılın en beğenilen Türk filmleri...

10- VİZONTELE
9- NEFES: VATAN SAĞOLSUN
8- G.O.R.A.
7- KIŞ UYKUSU
6- BABAM VE OĞLUM
5- 7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE
4- BİZİM İÇİN ŞAMPİYON
3- AYLA
2- CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU
1- DAĞ 2

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IMDb'ye göre son 20 yılın en iyi Türk filmleri

10-VİZONTELE

10-VİZONTELE

9-NEFES VATAN SAĞOLSUN

9-NEFES VATAN SAĞOLSUN

8-G.O.R.A.

8-G.O.R.A.

7-KIŞ UYKUSU

7-KIŞ UYKUSU

6-BABAM VE OĞLUM

6-BABAM VE OĞLUM

5-7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

5-7. KOĞUŞTAKİ MUCİZE

4-BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

4-BİZİM İÇİN ŞAMPİYON

3-AYLA

3-AYLA

2-CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU

2-CEP HERKÜLÜ: NAİM SÜLEYMANOĞLU

1-DAĞ 2

1-DAĞ 2
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