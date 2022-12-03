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Ne yaptın Altay Bayındır! Bu gidişle dünya devine bedavaya imza atacak...

03.12.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Altay Bayındır için ayrılık çanları ciddi ciddi çalmaya başladı. Sarı-lacivertlilerin yıldız oyuncusuna Inter'in talip olduğu öğrenildi. Fenerbahçe ile henüz sözleşme yenilemeyen Altay'ın bu durumunu fırsat bilen İtalyan devi araya girdi ve ilk adımı attı.

Ne yaptın Altay Bayındır! Bu gidişle dünya devine bedavaya imza atacak...
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de Altay Bayındır yuvadan uçuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu İtalyan devi her an bedavaya kapabilir.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

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Fenerbahçe'nin 10 Temmuz 2019'da kadrosuna dahil ettiği Altay Bayındır'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasada değeri 13 milyon Euro fakat transfer dönemi açıldığı andan itibaren Altay bedavaya gidebilecek.

INTER PUSUYA YATTI

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Liglere verilen aradan sonra transfer döneminin açılmasını bekleyen Inter, pusuya yattı. Altay'ın Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde araya girecek dünya devi bu transferi bedelsiz olarak bitirecek.


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Internazionale Altay Bayındır fenerbahçe transfer dönemi yaşında sezon

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