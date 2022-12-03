Ne yaptın Altay Bayındır! Bu gidişle dünya devine bedavaya imza atacak...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır yuvadan uçuyor. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek yıldız oyuncuyu İtalyan devi her an bedavaya kapabilir.

SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Fenerbahçe'nin 10 Temmuz 2019'da kadrosuna dahil ettiği Altay Bayındır'ın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. 24 yaşındaki yıldız oyuncunun piyasada değeri 13 milyon Euro fakat transfer dönemi açıldığı andan itibaren Altay bedavaya gidebilecek.

INTER PUSUYA YATTI

Liglere verilen aradan sonra transfer döneminin açılmasını bekleyen Inter, pusuya yattı. Altay'ın Fenerbahçe'nin sözleşme teklifini kabul etmemesi halinde araya girecek dünya devi bu transferi bedelsiz olarak bitirecek.



