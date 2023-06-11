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Ne yaptın Arda Güler! Fenerbahçe - Başakşehir finalinin ilk yarısında herkes onu konuştu...

11.06.2023 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Müsabaka; beklendiği üzere oldukça tempolu başlarken, sarı - lacivertliler bu sezon oynadığı resmi maçlarda en erken golünü kaydetti. Michy Batshuayi ile 46. saniyede ağları sarsan Fenerbahçe'de Arda Güler'in asisti ve ilk yarıdaki performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ne yaptın Arda Güler! Fenerbahçe - Başakşehir finalinin ilk yarısında herkes onu konuştu...

Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası finalinde kozlarını paylaştı. İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan müsabaka; müthiş bir mücadeleyle başlarken, ilk yarıda Arda Güler resitali yaşandı.

ARDA'DAN ASİST, BATSHUAYI'DEN GOL

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Sarı - lacivertliler, maçın başlama düdüğünden 46 saniye sonra 1-0 öne geçti. Arda Güler'in orta alanda kaptığı topu ceza sahasına giren Michy Batshuayi'ye göndermesinin ardından Belçikalı yıldız kaleciyi geçerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

İLK YARIDA RESİTAL

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Atılan gol; Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finallerindeki en erken golü olurken, Arda Güler'in asisti ve sonrasındaki performansı dikkat çekti.

Maça asistle başlayan 18 yaşındaki futbolcu, 13. dakikada gelişen atakta ceza sahasına giren Enner Valencia'ya ayağının dışıyla aşırtma bir pas gönderdi. Ekvadorlu golcü, havadan gelen topu ıskalayınca net fırsattan yararlanamadı.

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Ayrıca 26. dakikada rakip kaleye yüklenen sarı - lacivertlilerde sağ kanatta topla buluşan Arda Güler, üç rakibini birden çalımladı ve ceza sahasına ortasını yaptı. Genç yıldızın ortasını Valencia tamamlamak istedi ancak son anda savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

İlk yarıdaki üstün performansını sürdüren Arda Güler, kısa süre içinde sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.


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