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Ne yaptın Arda Güler! Fenerbahçe kaybetti ama sosyal medyada gündeme oturdu...

25.02.2022 01:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Kadıköy'de 3-2 yenildiği Slavia Prag deplasmanında tur arayışındaydı. Sarı-lacivertliler maçın son anına kadar mücadele ettiği maçı 3-2 kaybetti ve turnuvaya veda etti. Karşılaşmaya Sosa'nın yerine ikinci yarıda oyuna giren Arda Güler damga vurdu. Maçın 90. dakikasında Fenerbahçe'nin attığı 3. golde topu ceza sahasına kendi başına getirip 2 kişiyi geçen Arda, sosyal medyada gündem oldu.

Ne yaptın Arda Güler! Fenerbahçe kaybetti ama sosyal medyada gündeme oturdu...
Arda Güler

Arda Güler

TR Türkiye
Yaş: 17 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında Slavia Prag'ın konuğu oldu. Üst tura geçip taraftarlarını mutlu etmek isteyen Fenerbahçe maça kötü başladı ve bir türlü oyuna tutunamadı. Karşılaşma 3-2'lik ev sahibinin üstünlüğü ile sonuçlandı ve Fenerbahçe Avrupa'ya veda etti.

ARDA GÜLER PARLADI

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan 17 yaşındaki Arda Güler, sosyal medyada gündem oldu. 90. dakikada topu alıp tek başına rakip takımı adeta çalıma dizen genç oyuncunun şutu kaleciden döndü. Ceza sahası içinde dönen topla buluşan Berisha'nın vuruşu ağlara gitti ve skor 3-2'ye geldi. Bu pozisyonun ardından sosyal medya Arda Güler'i konuşmaya başladı.

İŞTE O ANLAR...

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(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü Arda Güler
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