'Ne yaptın Asuman!' 2000'lerin çılgın şarkıcısı Mirkelam son haliyle şaşkına çevirdi! Gören bir daha baktı

Tavla ve Asuman Pansuman gibi şarkılarla 2000'lerin başında fırtına gibi esen Mirkelam, yıllar sonra ortaya çıktı. 56 yaşındaki ünlü şarkıcıyı görenler hayret etti.

Aslen Urfalı olan Mirkelam, avukat bir babanın oğlu olarak dünyaya geldi. Annesi ve babası boşandıktan sonra İstanbul'a taşınan Mirkelam'ı, anne ve anneannesi büyüttü.

Fenerbahçe Lisesi'ni bitiren Mirkelam, lisans eğitimini jeofizik mühendisliği üzerine yaptı ancak içindeki müzik aşkı tükenmek bilmedi. Saint Joseph Lisesi'nin orkestrasında çalan Mirkelam, Nazan Öncel'e geri vokallik yaptı.

1994 yılında radyo programcısı olan ünlü şarkıcı, kendi adını verdiği ilk albümüyle müzikseverlerle tanıştı.

SON HALİ HAYRETE DÜŞÜRDÜ

Aşkımsın, Elma Değil Ayva, Unutulmaz ve Bir Fotoğraf Çekinebilir miyiz gibi şarkılarla büyük bir çıkış yakalayan Mirkelam, müzik kariyerini halen sürdürüyor.

Sosyal medyada hayatına dair paylaşımlar yapan Mirkelam'ı görenler 56 yaşında olduğunu duyunca şaşkına döndü.

Takipçileri, ''Babamla aynı yaşta olduğuna inanamıyorum'' ve ''Yıllar resmen size değmeden geçmiş'' gibi yorumlarda bulundu.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten Mirkelam, 2003 yılında bir evlilik gerçekleştirmişti ancak aradığı mutluluğu bulamamıştı. Şimdilerde hayatında biri olup olmadığı bilinmiyor.



