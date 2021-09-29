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Ne yaptın Balotelli! Sosyal medyayı yıktı

29.09.2021 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un dünyaca ünlü yıldızı Mario Balotelli, gün geçtikçe ülkeye uyum sağlıyor. Balotelli, kulün sportif direktörü Gökhan Göktürk'ün düğününde kurtlarını döktü. Balotelli, 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde çiftetelli oynadı, Başkan Murat Sancak'la da karşılıklı göbek attı.

Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasında attığı golün ardından Sergen Yalçın'a doğru 'benim beynim var' hareketi yapan Balotelli, bu kez keyifli bir konuyla gündeme geldi.

SÜREKLİ OYNADI

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Balotelli, sportif direktör Gökhan Göktürk'ün düğününe katıldı. Düğünde en çok oynayanlardan biriydi, enerjisini attı.

BAŞKANLA KARŞILIKLI

Pistin ortasında 'Kara Üzüm Habbesi' şarkısı eşliğinde oynayan Balotelli, ardından Başkan Murat Sancak'la karşılıklı oynadı. Adana Demirspor taraftarları, Balotelli'nin kültüre çabuk uyum sağlamasından memnun oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor Mario Balotelli
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