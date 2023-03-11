SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fatih Karagümrük
  4. Ne yaptın Diagne! Kullandığı frikik sonrası Salih Dursun yedek kulübesinde yere düştü!

Ne yaptın Diagne! Kullandığı frikik sonrası Salih Dursun yedek kulübesinde yere düştü!

11.03.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Ligin 25’inci haftasında Giresunspor, sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Bu skorla Giresunspor, galibiyet hasretini 9 maça çıkardı. Diagne'nin frikiği sonrası Salih Dursun'un verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu.

Ne yaptın Diagne! Kullandığı frikik sonrası Salih Dursun yedek kulübesinde yere düştü!
Mbaye Diagne

Mbaye Diagne

SEN Senegal
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: VavaCars Fatih Karagümrük
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Spor Toto Süper Lig'de 25’inci haftanın açılış karşılaşmasında Giresunspor sahasında Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, uzun süredir galip gelememenin stresiyle maça başladıklarını ancak öne geçmelerine rağmen 2 puan kaybettiklerine inandığını söyledi. İlk yarıda iyi bir oyun ortaya koyarak 2-0 öne geçtiklerini kaydeden Keleş, "Kazanmamız gerekiyordu ama 2 puan kaybettik. Maça iyi başladık ve 2-0 öne geçtik. İlk yarıda istediğimiz her şeyi de yaptık. İkinci yarıda ise istediğimizi yapamadık. Maçın hakkı beraberlikti ama galip gelmek istiyorduk, olmadı. Uzun süredir galip gelememenin stresi vardı. İki puan kaybetmek zorunda kaldık. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Sıkıntılı bir dönem geçirmemize rağmen takıma sahip çıkıyorlar. Bugün kazanma adına ellerinden geleni yaptılar. Şanssızlık ve talihsizlik. Bugün de galip gelemedik" diye konuştu.

Keleş, gelecek haftayı bay geçireceklerini ardından da milli maç arası olduğunu belirterek, bu süreyi iyi değerlendirmek istediklerini sözlerine ekledi.

ANDREA PİRLO: 3 PUANI GETİREBİLECEK POZİSYONLARA GİRDİK AMA DEĞERLENDİREMEDİK

6da726277b97831b45d90d12342faca2

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo ise, maçın gidişatına baktıklarında 1 puanın kabul edilebilir olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:
"Çünkü yine 2-0 geriden başladık. Aslında sezonun gerisinde bu tip maçlarımız oldu deplasmanda. İlk gol penaltı pozisyonundan dolayı ikinci golde gelişen atağı bitirebilirdik ama hızlı bir hücumdan golü yedik. Ondan sonra top vermeye başladık. Bu reaksiyonun sonunda 2-1’i yakaladık. İçeri girdik. Ne yapmamız gerektiğini konuştuk. Geliştirmemiz gerekenleri konuştuk. Aslında maça bu şekilde geri döndük diyebilirim. 3 puanı getirebilecek pozisyonlara girdik ama değerlendiremedik. Bizim hedefimiz her maçı kazanmak ve en üst seviyede oynamak. Tabi genel anlamda 1 puandan memnun değilim ama maçın gidişatına baktığımız zaman 1 puan da kabul edilebilir."

SALİH DURSUN'UN TEPKİSİ GÜNDEM OLDU!

Screenshot_1

Dıagne'nin kullandığı frikiğin, farklı şekilde auta gitmesinin ardından Fatih Karagümrük forması giyen Salih Dursun'un tepkisi sosyal medyada gündem oldu. Frikiği kullanmak için topun başına geçen yıldız oyuncunun yaptığı vuruş sonrası herkes şaşkına döndü.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Enner Valencia'yı hedef aldı! ''Gol atmaya devam etsin çünkü...''Enner Valencia'yı hedef aldı! ''Gol atmaya devam etsin çünkü...''
Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti!Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti!
Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'daki görevine geri mi dönüyor?
Anahtar Kelimeler:
Fatih Karagümrük Salih Dursun diagne spor karagümrük teknik direktörü ligi spor toto süper ligi karagümrük teknik direktör spor tot süper li spor to hedefi maçın iyet

En Çok Okunan Haberler

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Konya'da 4 bin TL kira istenen evi paylaştı!

Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesi herkesi çok şaşırttı! Canice öldürüldü

Yeşilçam’ın erotik güzeli Feri Cansel’in hikayesi herkesi çok şaşırttı! Canice öldürüldü

Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı!

Galatasaray, Inaki Pena ile anlaştı!

Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti!

Jorge Jesus, sezon sonunda takımdan ayrılacağını ilk kez bu kadar net itiraf etti!

Arda Turan depremzede çocuklar için Marmaris’te sahaya çıktı

Arda Turan depremzede çocuklar için Marmaris’te sahaya çıktı

Okan Buruk'a dünya devi talip oldu!

Okan Buruk'a dünya devi talip oldu!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Stanley termoslarda fırsat! İçeceklerinizden aldığınız keyfi ikiye katlayacak

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Kalitesiyle öne çıkan Cosori airfryerda 400 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.