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Ne yaptın Enes Ünal! Bu gol sosyal medyada bomba etkisi yarattı...

26.02.2022 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İspanya La Liga'da Enes Ünal fırtınası devam ediyor. Bu sezonki 13. golünü atan Enes, gol krallık yarışında Benzema'nın (18) ardından 2. sırada bulunuyor. Alaves karşısında 2-2'lik beraberlikle ayrılan Getafe'de maça Enes Ünal damga vurdu. Taç çizgisinden attığı gol sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

Ne yaptın Enes Ünal! Bu gol sosyal medyada bomba etkisi yarattı...
Enes Ünal

Enes Ünal

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Getafe
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İspanya La Liga'da oynanan Getafe - Alaves maçına milli futbolcumuz Enes Ünal Ünal damga vurdu. Karşılaşmanın 32. dakikasında 10 kişi kalan Getafe, Enes Ünal'ın 55' ve 72'de attığı gollerle sahadan 1 puanla ayrıldı. Enes Ünal'ın 72'de attığı gol sosyal medyada gündem oldu.

2 GOL ATTI, 1 PUANI GETİRDİ

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İspanya La Liga'da Enes Ünal rüzgarı... Ligin 26. haftasında temsilcimiz Enes'in takımı Getafe, sahasında Alaves'i ağırladı. Getafe, Milli futbolcumuz Enes Ünal'ın 55. ve 72. dakikada attığı 2 golle sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı. Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Getafe, 15. sırada yer aldı. 21 puana ulaşan Alaves ise 18. sırada konumlandı.

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GOL KRALLIĞINDA 2. SIRADA

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Bu sezonki 13. golünü atan Enes Ünal, gol krallığı yarışında 18 gollü Benzema'nın arkasında 2. sırada bulunuyor.

ATTIĞI GOL SOSYAL MEDYAYI SALLADI

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Enes Ünal'ın taç çizgisinden yaptığı vuruş ağlara gidince sosyal medya yıkıldı. Getafeli taraftarların kısa süre içinde çok sevdiği Enes Ünal, İspanya'da da gündem olmuş durumda.


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